Panamá irá con 45 deportistas a los Panamericanos Junior de Cali 2021

Ciudad de Panamá, 17 nov (EFE).- Panamá definió una delegación de 45 deportistas para afrontar los primeros Juegos Panamericanos Junior que se darán en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximos, informó este miércoles el Comité Olímpico de Panamá (COP).

'La histórica delegación panameña está compuesta por 45 atletas, 25 hombres y 20 mujeres, que competirán en 16 deportes', resalta el comunicado del regente del olimpismo en el país centroamericano.

El COP a su vez informó que la nadadora olímpica Emily Santos y el pesista Ronnier Martínez fueron escogidos por la Asamblea General de manera unánime como los abanderados.

Santos, con tan solo 16 años, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La nadadora panameña, que se alista en los Estados Unidos para afrontar la justa panamericana juvenil en Cali, competirá en los 100 y 200 metros pecho.

Martínez, finalista de los -62kg en la halterofilia de los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, es otro de los prometedores deportistas panameños que buscan estar en París 2024.

'Para mí es un orgullo ser el abanderado de estos primeros Juegos Panamericanos Junior, es algo que no me imagine. Ser el portador de la bandera me da esa responsabilidad de dar lo mejor de mí', manifestó el pesista, oriundo de la provincia panameña de Veraguas.

El pesista panameño, recién ganador de la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano sub'20, verá acción en los -67 kilogramos.

Los panameños se presentarán en 16 deportes, 17 modalidades deportivas, y participarán en 68 pruebas, en unos juegos que reunirá a 3.500 atletas de todo el continente americano. EFE

rao/gf/car