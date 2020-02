Panamá rechaza nueva inclusión en listas de paraísos fiscales de la UE

Panamá, 17 feb (EFE).- Panamá dijo este lunes que la Unión Europea (UE) lo incluyó 'nuevamente en la lista por materia fiscal y pronto lo hará en la lista relativa al lavado de dinero', lo que rechazó argumentando que el país no ha sido objeto de una evaluación técnica reciente que avale esa decisión.

'Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal' y 'tampoco el registro predilecto para las sociedades offshore' o extraterritoriales, afirmó en un escrito la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes.

La funcionaria argumentó que 'desde julio de 2019 a la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones en lista obedecen a que la metodología de UE establece que si un país esta en la lista de OCDE y GAFI automáticamente deben ser incluidos en las de UE en un efecto domino'.

En el escrito, difundido este lunes por la Cancillería y publicado en el rotativo La Estrella, Mouynes destaca 'el desfase en el tiempo' de actuación de la UE, pues la inclusión del país es listas discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ocurrió en 'junio de 2019'.

'Si bien Panamá pudo no haber cumplido técnicamente en el periodo 2017-2018 que fue evaluado en GAFI-OCDE, para este primer semestre de 2020 la realidad técnica es otra que no esta siendo considerada, ya que no se nos evalúa técnicamente y tan solo se nos incluye en la lista EU por referencia GAFI-OCDE', indicó la viceministra.

La funcionaria agregó que ante la situación, la 'respuesta y estrategia de Panamá deberá girar sobre tres pilares', el primero de ellos 'manifestar su inconformidad por la falta de evaluación técnica'.

Panamá, señaló en ese sentido la viceministra, 'no es un destino mundial para la evasión fiscal, a diferencia de otras jurisdicciones que no están listadas', y 'en tan solo un par de años, nos hemos comprometido, y todos los bancos cooperan, con el intercambio de información de los cuenta habientes de más de 73 jurisdicciones'.

'Además, tampoco somos el registro predilecto para las sociedades offshore (extraterritoriales). De hecho, solo ocupamos el 0,27 % de ese mercado a nivel internacional, y se han hecho importantes avances para la supervisión y transparencia del manejo de sociedades que hay que resaltar', agregó.

Los otro dos pilares estratégicos ante la inclusión de Panamá en listados de la UE son visitar y explicar la situación a las calificadoras de riesgo, y seguir trabajando en el rescate de la imagen del país.

'Seguimos siendo duramente cuestionados y evaluados en las mesas evaluadoras producto de una pésima imagen internacional errónea que se generó a raíz de los mal llamados Panama Papers, y que es necesario corregir y rectificar. Solo de Bruselas, sede de la UE, el año pasado se generaron 195 noticias negativas sobre Panamá', afirmó la funcionaria.

Como papeles de Panamá se conoció en el mundo el escándalo de la filtración en abril de 2016 de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.

A Panamá 'le conviene de una vez por todas representar un alto estándar de control efectivo de los flujos ilícitos manteniendo su competitividad como centro financiero y de servicios que sirva de catalizador para nuevas inversiones, reactivando así la economía y el desarrollo social', añadió. EFE