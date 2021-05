Panamá reporta su segunda jornada consecutiva sin muertes por la covid-19

Ciudad de Panamá, 17 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este lunes que por segunda día consecutivo no se reportó ningún fallecido por la covid-19, pero advirtieron que la pandemia no ha terminado porque el virus aún circula en el país.

El informe diario del Ministerio de Salud (Minsa) destacó que al igual que este domingo, en las últimas 24 horas no se ha registrado ninguna defunción.

El reporte epidemiológico destacó también que la positividad en casos de contagio en el país se mantiene en un 5 %, y la letalidad por la covid en un 1,7 %, una de las más bajas en Latinoamérica.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, señaló que si bien estos números sirven para estar 'más tranquilos', las personas los están utilizando 'como si la pandemia hubiese terminado', y dijo que 'en lugar de abrirle la puerta (al virus), debemos hacer lo posible para que no entre a nuestros hogares'.

Panamá ha vivido dos olas de la covid, la primera en junio de 2020 y la segunda a final del mismo año, cuando las muertes diarias llegaron a superar el medio centenar y actualmente mantiene cierto control de la pandemia que se refleja en las cifras relativamente bajas de nuevos casos diarios y defunciones.

De acuerdo con el informe diario, se reportaron este lunes 268 nuevos casos de la covid-19 y cero muertes por la enfermedad, aunque se actualizó la cifra de decesos con uno de una fecha anterior no precisada, para llegar a 371.145 contagios confirmados y 6.297 defunciones en más de un año de pandemia.

El informe del Minsa reportó que hay 302 hospitalizados por el coronavirus en sala general y 61 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que 4.735 permanecen aislados en sus casas y 269 en hoteles.

En esta jornada se aplicaron 5.358 pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2, que arrojaron con una positividad de 5 %. Panamá ha aplicado hasta la fecha 2.528.006 test, 590.862 por millón de habitantes.

En cuanto al proceso nacional de inmunización que comenzó el pasado 20 de enero, el Minsa dijo que hasta este lunes se han aplicado 844.078 dosis de vacunas contra la covid-19, en su gran mayoría de la farmacéutica Pfizer y el resto de AstraZeneca.

En Panamá se están vacunando con el preparado de Pfizer a grupos prioritarios, entre ellos personal de salud, adultos mayores de 60, docentes y embarazadas, entre otros.

La vacuna de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario. EFE