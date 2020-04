Panatta pide prioridad para los torneos de gran tradición

Roma, 2 abr (EFE).- El italiano Adriano Panatta, extenista que ganó Roland Garros en 1976, consideró que los torneos de gran tradición como el Abierto de Francia 'deben tener prioridad' y se mostró de acuerdo con la decisión de los organizadores de disputarlo excepcionalmente del 20 de septiembre al 4 de octubre.

'Finales de septiembre me parece un momento correcto, incluso si para los jugadores pasar del cemento a la tierra batida es un pequeño problema. Yo quizás lo habría organizado una semana más tarde', afirmó Panatta en una entrevista al diario italiano 'La Stampa'.

El Roland Garros estaba previsto del 17 de mayo al 7 de junio, pero la pandemia del coronavirus provocó su aplazamiento y los organizadores decidieron colocarlo a finales de septiembre, pese a que en esas fechas esté prevista también la Laver Cup (25-27 septiembre en Boston).

'Federer me cae bien, pero abrió una sociedad por su propia cuenta (La Laver Cup es un torneo fundado en 2017 con impulso de Federer). Me imagino que entenderá la decisión del Roland Garros. No podemos andar todos detrás de él', opinó Panatta.

'Las instituciones del tenis deben defender los grandes torneos, los que tienen tradición. Jugar en Phoenix no es más importante que jugar en Roma', prosiguió. EFE