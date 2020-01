Pantic: 'El gol se paga siempre, gratis o barato no existe'

Madrid, 30 ene (EFE).- Milinko Pantic, exjugador del Atlético de Madrid, se refirió a la posible llegada al club rojiblanco del delantero uruguayo Edinson Cavani y a la cantidad que habría que desembolsar por él.

'No solo el Atlético de Madrid. Si observas, todos los equipos grandes de Europa están buscando algo que es difícil de encontrar como es el gol', dijo tras acudir a un torneo benéfico de pádel entre exjugadores organizado por el diario AS en la previa del derbi ante el Real Madrid.

'El Tottenham después de la lesión de Kane, un Barcelona al que le hace más falta el goleador que al Atlético... Nosotros tenemos que ver cómo va la recuperación de Diego Costa, si lo hace rápido. El gol se paga siempre, gratis o barato no existe', añadió el excentrocampista, figura clave en la conquista del 'doblete' del Atlético en 1996 .

Sobre el choque entre los dos conjuntos madrileños, opinó: 'El fútbol es un continuo cambio de emociones. En este momento el Atlético quizás no está en el mejor momento pero en estos partidos esto no importa. El derbi es el derbi y da igual cómo este cada uno'.

'El Atlético va a competir, seguro. Y el Real Madrid sabe que es muy difícil jugar contra el Atlético. Veo un partido muy competido, sin muchos goles', agregó ante los medios de comunicación en La Masó Sports Club.

Además analizó la situación de su compatriota Luka Jovic: 'Es una sorpresa grande para mí. Yo creo que es un grandísimo jugador pero le veo perdido y no sé por qué. Me gustaría ayudarle de alguna manera pero no puedo. Es cuestión de marcar goles y empezar a entrar en la racha. Ser suplente de Benzema no es fácil'. EFE

1011208