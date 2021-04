Paolo Maldini: 'Pido perdón a los aficionados que se sintieron traicionados'

Roma, 21 abr (EFE).- Paolo Maldini, director del área deportiva del Milan, pidió este miércoles 'perdón a los aficionados que se sintieron traicionados' por la fallida creación de la Superliga de fútbol, que tenía al conjunto milanés entre los socios fundadores, y destacó que él nunca estuvo 'involucrado en las charlas' previas a su lanzamiento.

'Quiero destacar que yo nunca estuve involucrado en las charlas sobre la Superliga. Supe de la Superliga el domingo por la noche, tras ese comunicado conjunto. Es algo que se decidió a niveles más altos que el mío', dijo Maldini a 'Sky Sport' en los prolegómenos del partido liguero contra el Sassuolo.

'El hecho de no haber sido consultado no me quita la responsabilidad de pedir perdón a todos los aficionados, no sólo a los del Milan, que se sintieron traicionados por los principios fundamentales del deporte que en el Milan siempre hemos respetado', agregó.

Maldini, un jugador que conquistó cinco Ligas de Campeones con el Milan, no escondió su fuerte oposición a la Superliga, anunciada el último domingo por la noche y que, menos de tres días después, ya ha perdido a nueve de sus socios fundadores, entre los cuales el propio Milan.

'Nos tenemos que preguntar si esto nos puede enseñar algo. ¿Hasta dónde podemos llegar? No podemos cambiar los principios del deporte, hechos de sueños que deben estar abiertos a todos', destacó. EFE