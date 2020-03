Papu Gómez: 'Lo que vivimos en Bérgamo es terrible'

Roma, 23 mar (EFE).- El argentino Alejandro 'Papu' Gómez, capitán del Atalanta, reconoció este lunes que la ciudad en la que vive, Bérgamo, uno de los principales focos del coronavirus en Italia, vive momentos 'terribles' y subrayó que en este período el 'fútbol es lo último' que le interesa.

Gómez se encuentra aislado en Bérgamo, en la norteña región Lombardía, junto a su familia e informó de que está bien, aunque destacó que es 'triste' levantarse por la mañana y escuchar los datos sobre las víctimas mortales, que ya son 5.476, y los contagiados, ya más de 46.000.

'Mi estado de ánimo no es el 'top'. La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantas y miras las noticias te entra tristeza. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto', afirmó Gómez en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport'.

'En los últimos cuatro años con el Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera. Lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar, no afecta solo a Bérgamo sino a toda Lombardía y toda Italia. Somos el país más afectado', aseguró.

'Deberíamos estar felices por nuestros resultados como club, orgullosos, pero ahora tenemos que pensar en las familias que están sufriendo', agregó.

Antes de la interrupción de la competición a causa de la emergencia, el media punta argentina vivía una temporada histórica con el Atalanta, en la que había sellado el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Valencia en los octavos.

Sin embargo, la emergencia le impide disfrutar de estos logros, admitió Gómez.

'En este momento me cuesta pensar en el fútbol, trato de mantenerme en forma, de entrenarme un poco a diario, una hora y media o dos, trato de concentrarme en el ejercicio, pero es complicado. Uno está pendiente de las noticias todo el tiempo. Es difícil pensar en el fútbol, en este momento es lo último que me interesa', dijo.

'No sé si se reanudará la temporada, si volveremos a jugar este verano o en unos meses. Lo más importante es que se arregle esta situación. Será difícil volver a jugar pronto, puedes jugar a puerta cerrada, pero aún así tienes que viajar, coger vuelos, desplazarte con el autobús, alojarte en hoteles. ¿Cómo puedes volver a jugar?, es lo que me pregunto', concluyó. EFE