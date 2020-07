Para Frank de Boer 'es un sinsentido' jugar por la mañana en la MLS

Orlando (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El entrenador holandés del Atlanta United, Frank de Boer, criticó con dureza la decisión de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de programar partidos por la mañana en el Torneo de Regreso que se disputa en la 'burbuja' de Orlando, al afirma que se trata de 'un sinsentido'.

'Sencillamente es un sinsentido, no beneficia a nadie y por el contrario perjudica a todos', declaró de Boer tras concluir el partido que su equipo disputó y perdió por 0-1 ante el FC Cincinnati, dentro del Grupo E.

'Si ves este partido a las 9 a.m. no vale la pena jugar en estas condiciones, porque no generó ningún beneficio, simplemente cumplir un calendario'.

De Boer explicó que el encuentro careció de ritmo, se hizo lento y sobre todo no hubo calidad futbolística porque los profesionales no se sintieron cómodos en el campo.

'El ritmo fue realmente lento. Incluso 11 contra 10 es realmente lento. No hay beneficio para los seguidores o para los jugadores. Las circunstancias fueron realmente difíciles', subrayó de Boer.

El holandés indicó que 'si quieres entretener a la gente, por supuesto, para ganar y ver buenos partidos, no puedo imaginar que los aficionados piensen que el que protagonizamos esta mañana quisieran verlo'.

La temperatura en el inicio en el centro de Florida fue de 28 grados centígrados, con un índice de 'se siente como' de 38 y una humedad del 79 por ciento.

Esta fue la primera vez que De Boer dijo que recuerda haber jugado a las 9 a.m.

La liga programó ocho partidos durante el torneo para comenzar a esa hora. Los otros horarios de inicio son las 20.00 y 22.30 horas. EFE