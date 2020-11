Para Stiglitz, China esta vez no ayudará a la recuperación global

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió este miércoles que el crecimiento económico de China no ayudará a la recuperación global como en la crisis anterior y que la política de tasa cero es un error, por lo que pidió más política fiscal, mientras confía que el Gobierno de Joe Biden en EE.UU. permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) emitir más derechos especiales de giro (DEG).

En una exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central de Argentina, Stiglitz recordó que en la crisis de 2008-2009, China 'fue la base de la recuperación mundial', pero a la salida de la crisis de la covid-19 observa un crecimiento moderado del gigante asiático.

'China no va a desempeñar el mismo rol', advirtió Stiglitz. 'No habrá recuperación global si la mayoría de los países en el mundo no se recuperan', concluyó.

Y recordó que 'la recesión es particularmente fuerte en mercados emergentes y en desarrollo', por lo que 'debería haber una concertación de cooperación internacional para una recuperación global'.

'El G20 dijo que iba a usar todos los instrumentos disponibles, pero no lo ha hecho. El FMI desempeñó un rol de liderazgo, diferente de lo que ha hecho en el pasado. Fui crítico en el pasado, pero en esta crisis han desempeñado un rol de liderazgo', describió Stiglitz.

Recordó que el FMI solicitó la emisión de 500 mil millones de dólares en DEG, que tuvo el apoyo de todos los países menos de India y EE.UU. Y que existe compromiso de varios países de 'donar' o 'prestar' los DGR que emite el FMI a un fideicomiso para ayudar a los países en desarrollo o emergentes.

'Si Biden triunfa, tengo esperanza que cambie, que habrá apoyo para la emisión de DEG', dijo Stiglitz en un mensaje grabado antes del resultado de las elecciones presidenciales en que perdió Donald Trump. Y donde criticó a los senadores republicanos por haber entorpecido la protección social durante la pandemia.

Stiglitz insistió en que 'hay una necesidad de una profunda reestructuración de deuda' de países con exceso de deuda que no pueden resistir la tormenta del covid-19, después de que 'varios bancos vieron la oportunidad de tomar ventaja de esos países pobres' y 'hubo muchos préstamos de China'.

Y dado que aún no existe un marco institucional para hacer reestructuraciones de deuda, pidió a los países acreedores 'tomar acciones más fuertes para facilitar la reestructuración de deuda', ya que 'el sector privado ha mostrado falta de cooperación'.

MAS POLITICA FISCAL

El premio Nobel advirtió que cuanto más tiempo dure la pandemia, las economías confrontan más problemas de solvencia que de liquidez.

'Los bancos centrales no resuelven los problemas de solvencia, sino de iliquidez. La carga tiene que estar más y más en la política fiscal', dijo, tras recordar la enorme respuesta de la Reserva Federal, en cuanto al incremento en su balance y llevar las tasas de interés a niveles cercanos a cero.

'La política monetaria como instrumento de estabilización macroeconómica está muerta. Porque la tasa será cero no importa lo que pase. Es un gran error. La combinación de instrumentos debieran ser más fiscales, que hubieran permitido que haya pleno empleo y porque cero no es el costo social del capital', dijo Stiglitz.

La otra consecuencia de las tasas bajas, a criterio de Stiglitz, es que 'los innovadores no tienen incentivos para ahorrar el capital, porque el costo es el salario. Mucha innovación está en ahorrar salarios y no queremos eso cuando hay tanto desempleo'.

Respecto de la política fiscal, indicó que se debe ser cuidadoso en apuntar el dinero hacia los sectores y personas donde será más necesitada y más eficaz para que el dinero multiplique su función.

'Debe abordar necesidades sociales, la transición ecológica, movernos a una economía verde; una transformación estructural, yendo a una economía basada en el conocimiento; lidiando con los problemas fundamentales en la sociedad, las desigualdades que socavan la solidaridad social y que se volvieron tan evidentes en esta crisis', explicó.

EXTERNALIDADES

Stiglitz calificó a la pandemia como una externalidad, que en vez de intervenciones de precios, requiere de instituciones sólidas y un respeto por la ciencia.

'Las externalidades financieras, macroeconómicas, las desigualdades, la pandemia, el cambio climático son todas externalidades que deben ser incluidas temprano en cualquier debate económico', explicó.

Finalmente, resaltó la economía del comportamiento (el uso de la mascarilla, el respeto, la solidaridad nacional) y la confianza como elementos de la política económica y como aspectos de importancia en el desempeño económico. Y que diferenció a los países como EEUU de los exitosos como Nueva Zelanda y Corea del Sur en el manejo de la pandemia. EFE