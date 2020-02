Londres, 2 feb (EFE).- La cinta 'Parasite', del director Bong Joon Ho, se impuso a 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, en el Bafta a mejor película de habla no inglesa.

'Parasite', que opta a cuatro premios la edición número 73 de los Bafta, se llevó la máscara dorada ante 'Dolor y gloria'; 'The Farewell', de Lulu Wang; 'For Sama', de Waad al-Kateab, y 'Portrait of a Lady on Fire', de Céline Sciamma. EFE