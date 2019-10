Parejo: 'Era importante sumar la segunda victoria seguida'

Valencia, 5 oct (EFE).- El centrocampista del Valencia Dani Parejo aseguró ,tras la victoria en Mestalla por 2-1 ante el Alavés, que era 'importante' lograr la victoria ya que suponía el segundo triunfo seguido en Liga y la cuarta jornada sin perder.

'Hemos hecho merecimientos para ganar. Estamos contentos por estos tres puntos muy importantes y ahora nos ponemos con 12. Ahora llegan quince días de parón y hay que recuperar', dijo Parejo en declaraciones a Movistar.

'Hemos tenido un final apretado porque el resultado era ajustado tras el 2-1 de ellos y siempre que cada vez que te relajas lo pagas. Con el segundo gol cogimos aire pero luego cuando te relajas es peligroso y hemos acabado sufriendo, si bien creo que hemos ganado con merecimiento', añadió del partido.

Reconoció que no estuvo acertado en algunos momentos del partido. 'En la primera parte he fallado dos balones en dos situaciones peligrosas que no deben ocurrir, pero es mi forma de jugar, aunque puede que e haya relajado y no he visto al rival. Por mi forma de leer el juego he seguido queriendo la pelota', dijo en ese sentido

Además, se mostró 'feliz' por el gol, segundo del partido, ya que 'ha servido para sumar los tres puntos'.

También se mostró contento con la posibilidad de superar a Mario Alberto Kempes como máximo goleador desde el punto de penalti del Valencia en Liga al llevar 23 frente a los 25 del argentino. 'Ojalá pueda hacerlo. los récords están para batirlos y siempre que sean para que el equipo gane bienvenidos sean', concluyó. EFE