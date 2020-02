Parejo: 'Hay que dar un paso adelante fuera de casa'

Redacción deportes, 18 feb (EFE)- El capitán del Valencia, Dani Parejo, aseguró en la previa del encuentro de ida de la Liga de Campeones en el campo del Atalanta que para lograr los objetivos que se han marcado deben mejorar el rendimiento que han tenido últimamente fuera de casa.

“Hay que ser realistas y últimamente llevamos dos o tres partidos que fuera nos está costando. Las segundas vueltas son más difíciles pero si queremos conseguir los objetivos tenemos que dar un paso adelante fuera de casa”, señaló en una rueda de prensa.

En cualquier caso, el centrocampista madrileño recordó que han ganado experiencia en los últimos años para disputar partidos como éste y que esta misma campaña han obtenido buenos resultados en la 'Champions' lejos de Mestalla.

“La verdad es que ayuda cuando estás más habituado a este tipo de partidos, no es como cuando juegas el primero o el segundo. Hemos jugado Champions el año pasado, semis de la Europa League, le ganamos una final al Barça de Messi. Al equipo no le pilla de nuevas jugar este tipo de partidos”, recordó.

“Esta temporada ganamos en Stamford Bridge, en el campo del Ajax, hemos hecho buenos papeles en campos complicados y tenemos otra prueba pero esta vez el partido no es de 90 minutos sino de 180”, señaló.

“Venimos a un campo difícil a jugar con un equipo que lo está haciendo bien no solo en la 'Champions', también en la liga italiana, donde son cuartos y llevan 63 goles a favor. Será un rival difícil y tenemos bajas, pero llevo años en el Valencia y a mí me han enseñado que el Valencia debe jugar a ganar”, apuntó.

Parejo lamentó la elevada cantidad de lesiones que tiene el equipo y dijo que eso debe hacer que se le dé “mucho más merito' a lo que están consiguiendo.

“Estamos en octavos y en la Liga haciendo las cosas bien por lo que en algún momento podremos depender de nosotros. El equipo está respondiendo con seis o siete bajas cada partido”, comentó.

Parejo recordó que él estuvo en la última eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones que disputó el club ante el PSG y señaló que hicieron “un gran papel”, pero recordó que él “era mucho más joven y ahora le das muchas más importancia a estos partidos y a esta competición”.

Además, se mostró muy orgulloso de estar a un partido de ser uno de los diez jugadores con más encuentros oficiales en la historia del club.

“Entrar en el top 10 de jugadores de la historia de un club como el Valencia no es nada sencillo. Para mí es un orgullo, ojala pueda jugar muchísimos mas. Desde el primer día me he dejado todo por el escudo”, concluyó. EFE

