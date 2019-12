Pariente judía de cerebro de plan migratorio de Trump critica su 'hipocresía'

Miami, 10 dic (EFE).- Una estudiante de Florida que descubrió que Stephen Miller, el principal asesor en inmigración de la Casa Blanca, es pariente suyo, escribió una columna de opinión en la que lo critica por su 'hipocresía' al 'promover' la supremacía blanca al ser, como ella, descendiente de inmigrantes y judíos.

'En medio de los informes de noticias sobre los llamados a la renuncia de Miller, le pido que recuerde la historia de su familia', escribió este martes la joven bachiller Georgia Bernbaum en una columna de opinión para el diario Orlando Sentinel.

Bernbaum dijo que le criticaba su 'hipocresía' cuando él mismo no cumple con 'la definición de blanco'.

'No sé hasta qué punto Stephen Miller se identifica con su herencia judía. No sé hasta qué punto me identifico con la mía. Sin embargo, sí sé una verdad inquietante. No importa cuánto nos identifiquemos con nuestro patrimonio porque otras personas siempre nos identificarán por él', manifestó.

Este lunes 27 senadores demócratas liderados por la exaspirante a la candidatura presidencial Kamala Harris reclamó el cese inmediato de Miller, por sus supuestos lazos con el supremacismo blanco.

'Lo que está moviendo a Miller no es la seguridad nacional, es la supremacía blanca, algo que no tiene cabida en nuestro país, gobierno federal o la Casa Blanca', dijeron en la carta a la oficina presidencial los senadores encabezados por Harris, que es de raza negra.

La estudiante de la secundaria Winter Park, en el condado central de Orange, le recordó al asesor presidencial la historia sobre 'reunificación familiar' contada en 2018 a los medios por el tío materno de Miller, David S. Glosser, en la que lo criticó por olvidar que sus antepasados fueron inmigrantes que huyeron del antisemitismo en Europa.

Glosser recordó que 'Stephen no es el único con 'reunificación familiar' en la Administración Trump (...), el abuelo de Trump era un migrante alemán que huía del servicio militar obligatorio (...), y su madre huyó de la pobreza de la Escocia rural'.

Por su parte, la estudiante lamentó que las políticas de su familiar 'de demonización étnica han impregnado los discursos y políticas del presidente Trump'.

Sus opiniones 'degradan la historia del origen de nuestro país y amenazan el mismo sueño americano perseguido por seis generaciones de su propia familia', manifestó Bernbaum.

Trump ha puesto en marcha durante sus primeros tres años de Gobierno una de las más duras políticas migratorias con la separación de familias y de miles de niños de sus padres inmigrantes en busca de asilo, como también las deportaciones masivas, el endurecimiento y encarecimiento de requisitos y trámites migratorios, entre muchas otras medidas.

Miller, de 34 años, es uno de los pocos supervivientes del círculo original de Trump cuando ganó las elecciones en 2016 y es considerado como la mano que guía su política migratoria en Estados Unidos. EFE