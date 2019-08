París junta por primera vez a los cuatro grandes fotógrafos de Marilyn Monroe

De Dienes fue, en 1945, el primero en inmortalizar a la joven cuando esta tenía 19 años y aún no había cambiado su nombre por el de Marilyn Monroe.

Fue en 1953, con la película "Los caballeros las prefieren rubias" ("Gentlemen Prefer Blondes") en la que interpretó el famoso número musical "Diamonds are a girl's best friend", cuando Monroe (Los Ángeles, 1926-1962) se consagró como estrella de Hollywood.



La muestra cuenta también con imágenes de Greene, fotógrafo de moda y amigo de Monroe con el que vivió durante cuatro años y con el que creó una productora cinematográfica para gestionar su imagen, que produjo las películas "Bus stop" y "El príncipe y la corista" ("The Prince and the Showgirl ").



La exposición incluye además la ineludible imagen del vestido blanco levantado por el aire de las rejas de ventilación del metro, una de las escenas más imitadas y obra de Shaw, que pasó diez años retratando su vida privada.