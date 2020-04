'Parks and Recreation' volverá con un especial benéfico por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- La popular comedia 'Parks and Recreation', que protagonizó la actriz Amy Poehler, volverá a la televisión con un episodio especial que recaudará fondos para la lucha contra el coronavirus.

La cadena NBC emitirá el 30 de abril este episodio especial en el que Poehler aparecerá junto al resto del emblemático elenco original de la serie: Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Heir y Retta.

'Leslie Knope (el personaje de Poehler) te quiere contar un secreto...', adelantó hoy la cuenta de Twitter de 'Parks and Recreation' al presentar un vídeo en el que la actriz explica que han grabado este episodio cada uno desde su casa.

'Como muchas otras personas, estábamos buscando maneras de ayudar y sentimos que traer a estos personajes de vuelta durante una noche podría conseguir algo de dinero', dijo hoy en un comunicado, recogido por medios estadounidenses el productor y guionista Mike Schur, cocreador de 'Parks and Recreation' junto a Greg Daniels (ambos habían trabajado juntos previamente en 'The Office').

'Envié un email con esperanza al reparto y me respondieron todos en 45 minutos. Nuestro antiguo equipo de 'Parks and Recreation' ha preparado una ración más de treinta minutos de vida de Pawnee (el pueblo de Indiana en el que se ambientaba la serie) en cuarentena y esperamos que todo el mundo lo disfrute y que done', añadió.

Aplicando a la comedia televisiva la estética y códigos tradicionales del documental, 'Parks and Recreation' (2009-2015) se centraba en una entusiasta e incansable funcionaria local (Poehler) al frente de un surrealista departamento de parques.

La premisa de este capítulo especial de 'Parks and Recreation' girará en torno a los intentos de Leslie Knope por mantenerse en contacto con sus amigos durante el confinamiento por la pandemia.

Los fondos que se consigan con esta emisión especial de 'Parks and Recreation' irán a parar al fondo de ayuda de Feeding America contra el COVID-19. EFE

dvp/ahv

