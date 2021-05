Parlamentarios de EuroLat abogan por solidaridad de vacunas frente al covid

Bruselas, 5 may (EFE).- Los parlamentarios de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat) coincidieron este miércoles en la necesidad de que exista solidaridad entre los países, para apoyar a aquellos que se encuentran en desventaja con respecto a las vacunas y poder así controlar la pandemia.

En este sentido, el jefe del grupo de trabajo de la UE sobre estrategias de vacunas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Olivier Bailly, señaló que en los próximos meses algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) donarán vacunas a los países de América Latina para apoyar al programa Covax.

Estas donaciones podrán compensar el déficit de exportaciones de vacunas que se ha producido debido a la grave situación de contagios de covid-19 que enfrenta la India, ya que en este país se fabrican muchas de las dosis de AstraZeneca que se distribuyen con Covax.

Bailly expuso en la Asamblea Euro-Latinoamericana que España ya ha decidido compartir directamente sus dosis nacionales con los países de América Latina, alcanzando los 7,5 millones de vacunas.

Además, Bailly detalló que 'el 25 % de la población europea ha recibido por lo menos una dosis', por lo que el hecho de que avance la vacunación en Europa será 'positivo' para Latinoamérica, porque así se podrá aumentar la cantidad de vacunas que se compartan con otros países.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, Gerson Bermont, aseguró que si un país pretende vacunarse de forma individual, sin pensar en sus vecinos, “no podrá garantizar un proceso de vacunación que llegue a la inmunidad de rebaño”.

Bermont informó de que en Colombia, con alrededor de 50 millones de habitantes, ya se han aplicado más de 5 millones de vacunas y cerca de 2 millones de colombianos han recibido las dos dosis.

Sin embargo, en representación del Parlamento de Mercosur (Parlasur), Edith Benítez, reclamó una justa distribución de las vacunas, ya que en su país, Paraguay, solo se ha alcanzado el 0,5 % de la población inmunizada.

Por las desigualdades que existen en los países de la región, Bermont aseguró que si no se avanza de forma conjunta, no se podrá controlar efectivamente la pandemia, lo cual impedirá que se abran las fronteras y no se podrá reactivar la economía ni la actividad social y cultural.

En particular, la vacunación puede permitir la vuelta a la normalidad del sector educativo, que ha sido más afectado en Latinoamérica que en otras regiones del mundo, según apuntó el director de la Facultad de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers.

El profesor explicó que la pandemia afectó más los sistemas educativos latinoamericanos debido a la “deficiente estructura de salud y de las precarias condiciones en las que vivía un porcentaje significativo de la población”, por lo que los cierres de escuelas han sido más prolongados en América Latina.

La directora de la unidad de Juventud, Educación y Cultura de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Henriette Geiger, puntualizó que 3 de cada 5 niños en el mundo que han perdido un año escolar se sitúan en América Latina.

“Estamos ante una generación perdida”, afirmó Geiger, que señaló que en la región latinoamericana más de 3 millones de niños jamás volverán a la escuela y la escolarización va a reducirse en un 1,8 %.

Reimers advirtió que el momento es ahora para contrarrestar la “critica” situación de los sistemas educativos y para ello propuso prestar mayor atención a los más vulnerables, que son los pobres, las niñas, las personas en zonas rurales y los niños que están desplazándose por América Latina, como el caso de los refugiados venezolanos.

Para intentar apoyar a la región, Geiger indicó que el 10 % del gasto de la Comisión en cooperación al desarrollo se destinará a la enseñanza. EFE

