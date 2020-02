Parlamento iraquí pospone por segunda vez sesión confianza al nuevo Gobierno

Bagdad, 28 feb (EFE).- El Parlamento iraquí aprobó este viernes posponer la sesión prevista para mañana, sábado, para votar la confianza al gabinete del primer ministro designado, Mohamed Taufiq Alaui, debido a la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas que ya hizo que se aplazara la votación ayer por falta de cuórum.

El presidente del Parlamento, Mohamed al Halbusi, informó en un breve comunicado que la sesión programada para este sábado tendrá lugar el 1 de marzo, después de que el primer ministro encargado le solicitara que fuera aplazada para 'completar la formación del gabinete'.

Alaui mandó una carta a la presidencia de la Cámara solicitando posponer la sesión extraordinaria un día, hasta el domingo.

Ayer, el primer ministro encargado también se vio forzado a pedir que la sesión fuera pospuesta 48 horas, después de que fracasaran las reuniones de última hora para buscar consenso acerca de los candidatos a ministros.

Alaui fue nombrado el pasado 1 de febrero por el presidente iraquí, Barham Saleh, para encabezar el nuevo Gobierno y tiene un plazo de 30 días desde esa fecha para presentar su gabinete ante los diputados y recibir su confianza.

Sin embargo, varios grupos parlamentarios se han mostrado en contra de la designación de Alaui al considerar que no cumple con los requisitos para hacer frente a la situación de crisis y que exigen los manifestantes que llevan en las calles de Irak desde octubre.

Tras su nombramiento, el movimiento popular no se mostró satisfecho con Alaui porque el exministro de Telecomunicaciones no había luchado contra la corrupción cuando ocupó el cargo y no es una figura independiente.

Su candidatura sí cuenta con el apoyo de la coalición con más escaños del Legislativo, Sairún, apadrinada por el influyente clérigo chií Muqtada al Sadr.

Las protestas que sacuden el país desde el pasado 1 de octubre forzaron la dimisión de Adel Abdelmahdi en noviembre, apenas un año después de que consiguiera formar su Ejecutivo, también tras varios meses de negociaciones con las fuerzas políticas. EFE