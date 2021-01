Parlamento venezolano pide a Fiscalía emitir orden de arresto a exdiputados

Caracas, 19 ene (EFE).- La comisión del Parlamento venezolano que investiga los delitos que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo, encabezado por Juan Guaidó, exhortó este martes a la Fiscalía a emitir órdenes de arresto contra los 'exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos'.

'Hemos exhortado al Ministerio Público (Fiscalía) que se liberen órdenes de captura para aquellos exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos contra el país', dijo el vicepresidente de la comisión, el oficialista Hugbel Roa.

La Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los legisladores electos en 2015, la mayoría de ellos opositores, y que concluyó su mandato el pasado 5 de enero, fue instalada este mismo martes, si bien la mayoría de la prensa no tuvo acceso a su primera sesión.

Roa también explicó que han exhortado al poder judicial 'a que actúe sobre todos aquellos agentes, tanto económicos como personas, que están utilizando la estructura de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) saliente para seguir dañando al pueblo venezolano'.

Los diputados de la cámara fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre a los que no acudió el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó por considerarlos un fraude.

En las legislativas, el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados de la AN, pero tras expirar el periodo de la AN, que presidía Guaidó, este instaló una cámara continuista conformada por decenas de diputados elegidos en 2015 que no aspiraron a un nuevo mandato en diciembre de 2020.

Lo hizo apelando a una 'continuidad administrativa', una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.

Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno.

Sin hacer referencia a estos exparlamentarios que integran la comisión delegada de manera directa, Roa dijo que hay 'exdiputados que siguen (...) cometiendo flagrancia continuada'.

Por ello, 'y tal y como tipifica el código penal, se le aplique la ley, por lo cual en estos momentos se realicen las distintas prohibiciones del país para que puedan comparecer y presentarse ante los tribunales'. EFE