Parsons: 'Estos Juegos son muy necesarios para dar voz al 15% de población'

Madrid, 15 may (EFE).- El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró a EFE que los Juegos Paralímpicos de Tokio, que están marcados por la situación global de la pandemia de la COVID-19, serán 'históricos y muy necesarios para dar voz al 15% de la población' mundial.

Parsons (Río de Janeiro, 1971) es desde el 8 de septiembre de 2017 presidente del Comité Paralímpico Internacional y máximo representante de un 'movimiento imparable que nunca fue tan importante a nivel global'.

Inmerso en el reto de la organización de los Juegos, Parsons atiende a EFE para aclarar dudas y dar información del evento deportivo más importante de personas con discapacidad a falta de solo cien días para que la bandera del movimiento paralímpico alumbre el cielo de Tokio.

P: A falta de 100 días hay mucha gente escéptica aún con la celebración de los Juegos. ¿Qué mensaje les transmite?

R: Llevaremos a cabo los Juegos sin duda. Entendemos la situación, la incertidumbre y la posición de una parte de la sociedad porque la incertidumbre puede transformarse en miedo y ese miedo en rabia o en una visión negativa.

La mejor manera de reaccionar a este sentimiento es dando información. Tenemos confianza en los protocolos que tenemos para proteger a los deportistas y a la población japonesa. Las restricciones de movimiento serán muy severas. Si pensamos que cualquier participante va a estar controlado 14 días antes de viajar, será testado al entrar al país y muy frecuentemente durante su estancia, la posibilidad de dar positivo y que además se pueda relacionar con un ciudadano japonés es muy remota.

P: La idea inicial era que hubiera 4.350 deportistas. ¿Se mantiene la cifra aproximada?

R: Eso sigue igual. El número de atletas, eventos y deportes no se ha reducido.

P: ¿Puede confirmar si habrá público o no en los recintos deportivos?

R: El Comité Organizador decidirá en junio y nosotros vamos a respetar la decisión. Nos gustaría que fuera consecuente con otros eventos deportivos que se están llevando a cabo en Japón con algo de público como el fútbol o béisbol.

P: ¿Cuál es la postura del IPC?

R: No tenemos una postura pública porque no queremos meter presión a la organización. Es una relación de confianza, de amistad y estamos todos juntos en esto.

P: ¿Qué no haya público o haya muy poco favorecerá que las audiencias de televisión sean mayores?

R: El público en los escenarios deportivos es parte del espectáculo y del ambiente y en los Juegos también. En Río hubo 2,4 millones de espectadores presenciales y 4 millones de audiencia en televisión. Son cifras muy grandes pero si pensamos en la experiencia es distinta. Aunque tengamos la grabación del sonido de la gente animando los deportistas, ellos no lo ven en las gradas y una cosa no compensa la otra.

Estos Juegos son los más importantes de la historia porque la pandemia ha afectado a las personas con discapacidad de una forma no proporcional y ha evidenciado una desigualdad dentro de la sociedad por la manera en que se trata a estas personas en un momento de crisis. En algunos países el porcentaje de muertes de personas con discapacidad, en números absolutos, es más grande que en otro. Los Juegos son el único evento global en el que las personas con discapacidad son el protagonista principal. Hay que dar voz a este 15% de la población global.

P: Uno de los países más afectados actualmente es la India. ¿Conoce la situación de sus deportistas paralímpicos?

R: Yo vivo en Brasil y también es uno de los países más afectados por la pandemia. Mi experiencia es muy cercana con números muy altos de muertes, falta de infraestructuras, falta de oxigeno en hospitales...Estamos en contacto con el Comité Paralímpico de India, pero también con todos los demás, desde los más pequeños de las islas del Pacífico o el Caribe hasta los más grandes.

La situación en la India es terrible, pero hasta el momento no afecta tanto a la delegación paralímpica en el sentido de que estén enfermos o se hayan contagiado. Sabemos que su situación es terrible, India ha asumido un protagonismo negativo en estos momentos y, ante todo, la vida es una prioridad frente a los Juegos.

P: ¿Algún país ha informado que no participará por la pandemia?

R: El único que lo ha expresado es Corea del Norte, que no irá por la seguridad. No estamos de acuerdo, pensamos que los Juegos serán seguros para todos, pero es decisión de ellos. Hasta el momento ningún país ha mostrado preocupación por no ir, ni los más pequeños de África.

LEGADO DE LOS JUEGOS

P: ¿Qué legado cree que dejarán estos Juegos en la sociedad japonesa?

R: Pienso que a nivel global este legado pone a las personas con discapacidad en el centro de la discusión. Es imposible ignorar a un billón de personas aunque hay un largo camino por recorrer para que la inclusión sea una realidad. Por ello trabajamos a largo plazo con el movimiento de Derechos Humanos.

En Japón hay un legado que ya se ha logrado como el cambio de las leyes para la construcción de hoteles, aunque el cambio de mentalidad está costando aún un poco más. La sociedad japonesa ve a la gente con discapacidad como personas que deben ser protegidas y para ello se tienen que quedar en casa. El efecto de esa súper protección no es positivo. Hay que dar oportunidades a esas personas para que puedan participar de la sociedad. Los Juegos tienen un efecto transformador con una experiencia visual. Cambiar la mentalidad es el primer punto para cambiar la actitud y eso es lo primero. Por eso invertimos en comunicar con niños y jóvenes, para que las próximas generaciones tengan una visión más inclusiva.

P: ¿Cómo serán las ceremonias de inauguración y clausura?

R: Habrá cambios. La estructura será la misma pero la manera que esas partes son presentadas será diferente. Existe aún mucha discusión y queda por perfilarse. Parte de nuestra visibilidad de audiencia global es en la ceremonia de apertura. El momento del abanderado es el que conecta a los países con los Juegos pero no queremos cuatro mil atletas esperando por un desfile porque antes está la salud. EFE

