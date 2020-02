Parte el avión que evacuará a 245 indonesios de China por el coronavirus

Yakarta, 1 feb (EFE).- Indonesia envió este sábado un avión a China para evacuar a 245 indonesios atrapados en la provincia de Hubei, algunos de ellos en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus que se ha convertido en una emergencia mundial.

'Espero que la evacuación sea un éxito, que los equipos y los ciudadanos indonesios en Hubei puedan retornar sanos y salvos', dijo en su cuenta de Twitter Retno Marsudi, la ministra de Asuntos Exteriores indonesia.

La ministra agregó que el aparato, un Airbus 330-343, también lleva equipamiento y máscaras para ayudar a las autoridades de Hubei a luchar contra el coronavirus, que ha afectado ya a más de 11.000 personas y causado 259 muertos en China.

Aunque las autoridades chinas han recomendado no evacuar a los extranjeros para no facilitar la propagación del virus, no se han opuesto a que lo hagan países como Estados Unidos, Japón, Singapur, Turquía, Reino Unido o España.

China sí ha establecido controles estrictos al transporte en el país y ha prohibido el viaje de grupos turísticos, mientras que muchos países han prohibido los vuelos de y hacia China.

La consultora Cirium afirmó en un comunicado que más de 9.800 vuelos han sido cancelados en China, incluidos el 92 por ciento en Wuhan, desde el pasado 23 de enero.

Las últimas aerolíneas en cancelar sus vuelos a China han sido la australiana Qantas y la filipina de bajo coste Cebu Air.

Hasta el momento, Tailandia ha detectado 19 infecciones de coronavirus, mientras que el número asciende a 13 en Singapur, 8 en Malasia, 5 en Vietnam y 1 en Camboya.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote como emergencia internacional, por lo que se espera que las medidas para tratar de contener la propagación del virus se endurezcan.EFE

ind-grc/ig