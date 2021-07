Partido opositor salvadoreño Arena no es notificado de proceso de embargo

San Salvador, 6 jul (EFE).- El jefe de la fracción legislativa del partido opositor salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), René Portillo Cuadra, señaló este martes que las autoridades de la Fiscalía y del sistema judicial no han notificado el proceso por el que se ordenó la intervención de sus bienes.

La Fiscalía y Policía tomaron posesión el viernes de la sede principal de Arena, que gobernó el país entre 1989 y 2009, y las autoridades del Ministerio de Hacienda le congelaron el pago que debía recibir por participar en las últimas elecciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, esto forma parte de un proceso de extinción de dominio para intentar recuperar 10 millones de dólares supuestamente desviados a cuentas del partido por el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004).

'No sabemos si lo que ocurrió en realidad fue un allanamiento, un embargo o cualquier otra situación. No tenemos conocimiento de eso porque no nos han notificado como debe de ser', dijo Portillo en rueda de prensa.

Señaló que la sede de su partido 'fue irrumpida con un operativo militar y policial con armas automáticas' y que no se sabe 'qué tipo de procedimiento judicial o extrajudicial realizaron'.

Señaló que les 'extraña' que estas acciones se dieran un día después de que Estados Unidos diera a conocer un listado con señalamientos de corrupción en el que 'aparecen funcionarios de este Gobierno mencionados'.

'Para desvanecer la atención que esto ha adquirido a nivel nacional e internacional hacen esta incursión policial y militar', sostuvo.

En la lista de 'actores corruptos y antidemocráticos' del Triángulo Norte de Centroamérica, conocida como 'Lista Engel', son señalados 14 salvadoreños, incluidos 4 funcionarios y 2 exfuncionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó el viernes pasado que los bienes intervenidos suman 3,9 millones de dólares.

Aseguró que Arena recibió 10 millones de dólares desviados por el expresidente Flores de donaciones taiwanesas y se utilizaron en la campaña presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009).

La Fiscalía salvadoreña llevó ante los tribunales a Flores, que llegó al poder con la bandera de Arena, por el supuesto desvío y malversación de 15 millones de dólares donados por Taiwán para atender a las víctimas de un terremoto.

Según la Fiscalía, el exmandatario Flores, quien falleció poco después de ser enviado a juicio, se apropió de 5 millones de dólares.

A finales de junio de 2020, la FGR presentó una demanda civil contra el expresidente Saca, Gerardo Balzaretti Kriete y Juan Tennant Wright. El Ministerio Público incluyó en este proceso al partido Arena y al privado Banco Cuscatlán.

Saca, Balzaretti y Tennant fueron exonerados el 5 de julio de 2019 del cargo de lavado de dinero, cometido al colaborar con el blanqueo de la millonaria cifra, según la acusación fiscal.

Estos fondos fueron entregados por Taiwán a El Salvador, entre octubre del año 2003 y abril del año 2004 para la ejecución de cuatro proyectos para las víctimas de dos terremotos que afectaron al país en 2001. EFE

