Partido peruano de ultraderecha pierde a 4 de sus 13 congresistas

Lima, 10 ago (EFE).- El partido peruano de ultraderecha Renovación Popular, que irrumpió en el Parlamento nacional con 13 congresistas en las últimas elecciones, ya ha perdido al 30 % de sus parlamentarios en apenas dos semanas de actividad en el hemiciclo.

De momento son cuatro los congresistas elegidos por Renovación Popular, partido del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, que han renunciado a la bancada parlamentaria por desavenencias con el líder de la formación política o con su portavoz, el retirado almirante de la Armada peruana Jorge Montoya.

El primero en marcharse fue Héctor Valer, en desacuerdo por la posición tomada por López Aliaga y Montoya de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador al izquierdista Pedro Castillo y apoyar a la derechista Keiko Fujimori en sus denuncias de 'fraude' sin pruebas fehacientes.

Incluso Montoya lideró un movimiento de militares retirados para pedir a las Fuerzas Armadas no reconocer a Castillo como presidente, lo que en la práctica sería un golpe de Estado.

Ahora también han renunciado a Renovación Popular los congresistas Norma Yarrow, Jessica Córdova y Diego Bazán por el tono 'autoritario' demostrado por Montoya en su papel de líder del grupo parlamentario.

REPRIMENDAS INTERNAS

Las discordancias de estos tres congresistas comenzaron cuando se abstuvieron de votar a favor de la lista para la mesa directiva compuesta únicamente por miembros de Renovación Popular y liderada por el almirante, que se postuló para presidir el Congreso.

Sin embargo, al frente había otras dos listas formadas por integrantes de distintos partidos, una de las izquierdas y del centro liberal y otra de la derecha, que resultó finalmente la ganadora.

La abstención de los tres congresistas a la lista encabezada por Montoya no fue pasada por alto por el almirante, que llegó a decir que los parlamentarios serían 'procesados' bajo la disciplina del partido.

'En mi caso he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada desde que se generó la votación de la mesa directiva. No he participado. He sido retirada de la bancada por no haber puesto mi voto a favor del señor', señaló este martes Yarrow en declaraciones a periodistas en los exteriores del Congreso.

Los restantes congresistas de Renovación Popular negaron posteriormente las acusaciones de Yarrow y restaron importancia a que Montoya la llamara traidora.

RECOMPOSICIÓN DEL CONGRESO

Mientras Valer se ha adherido a un grupo mixto formado por los centristas Somos Perú y Partido Morado, los otros tres parlamentarios se han pasado a la bancada del derechista Avanza País, justo antes de que este miércoles se conformaran las comisiones parlamentarias.

Así, Avanza País, que pasó de tener 7 congresistas a 10, pudo quedarse con la presidencia de las comisiones de defensa nacional y descentralización, esta última presidida por la misma Yarrow.

Al otro lado del hemiciclo también hay tensiones, pues puede producirse una escisión en la bancada oficialista del izquierdista Perú Libre, según advirtió el portal de investigación IDL-Reporteros.

Dentro del grupo parlamentario del partido de Gobierno hay aparentemente desacuerdos por parte de un grupo de congresistas del sector del magisterio que no ven con buenos ojos la confrontación que intenta crear con la oposición el líder del partido, Vladimir Cerrón. EFE

fgg/rrt