Pashinián reconoce que acuerdo con Azerbaiyán es desventajoso para Armenia

Tiflis, 12 nov (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha reconocido en un mensaje a la nación que el acuerdo firmado entre Azerbaiyán y Armenia con la mediación de Rusia es desventajoso para su país, pero se trató de una decisión inevitable pues se corría el riesgo de perder el enclave de Nagorno Karabaj.

'¿Por qué fue firmado este acuerdo, desventajoso para Armenia? Esto sucedió después que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas informasen de que era necesario detener urgentemente la guerra y el presidente de Artsaj (Nagorno Karabaj en armenio) dijese que podíamos perder en horas Stepanakert', explicó.

La firma del acuerdo ha desatado la ira de la oposición, que ha salido a las calles y exigido la renuncia de Pashinián y la revocación del pacto.

El jefe del Gobierno armenio, consciente de que 'el acuerdo sobre el Karabaj ha generado malestar en la sociedad', indicó que la pérdida de Stepanakert 'hubiese significado la pérdida de Askerán y Matakert', ciudades que eran 'la retaguardia' de Armenia.

'Tras la pérdida de estas ciudades todas las líneas de defensa hubiesen caído en el cerco enemigo, y este significaría que más de 20.000 soldados hubiesen quedado rodeados, en peligro de morir o convertirse en prisioneros de guerra', indicó.

Pashinián comentó que 'cuando surge una situación en la que el soldado ya no puede incidir en los acontecimientos, entonces no es el soldado quien debe morir por la Patria, sino que la Patria debe hacer sacrificios por el soldado, el comandante no debe ordenar al soldado morir, sino que debe morir por el soldado'.

'Al firmar este vergonzoso documento (...) yo comprendí que la probabilidad de mi muerte (tanto política como física) es muy alta, pero las vidas de 25.000 soldados eran más importantes', afirmó.

En todo caso, estimó, el presente acuerdo no supone una solución al conflicto en Nagorno Karabaj, sino 'solo un alto el fuego'.

'El tema de Nagorno Karabaj sigue sin resolverse, y todavía hay que trabajar', alertó.

Azerbaiyán y Armenia acordaron este 10 de noviembre, bajo la mediación de Rusia, poner fin a la guerra en Nagorno Karabaj tras más de 40 días de combates que se saldaron con centenares de muertos civiles y militares, paso que en Ereván ha sido recibido como una 'traición' del primer ministro, Nikol Pashinián.

Según las condiciones del acuerdo rubricado por Pashinián, Alíev y el presidente ruso, Vladímir Putin, Armenia pierde el control sobre los siete distritos azerbaiyanos adyacentes a Nagorno Karabaj que ocupó y también sobre Shushi, que se encuentra a solo 11 kilómetros de Stepanakert.

Parte de estos territorios ya se encontraban en el poder de Azerbaiyán como resultado de la guerra y la otra -Agdam, Lachín y Kalbajar- se le entregarán en los próximos días, conforme a lo pactado. EFE