Pashinián y su principal rival Kocharián votan en las elecciones armenias

Ereván, 20 jun (EFE).- El primer ministro en funciones, el liberal Nikol Pashinián, y su principal rival, el expresidente conservador Robert Kocharián, votaron hoy en las elecciones parlamentarias anticipadas de Armenia, convocadas para resolver la crisis que estalló tras perder en 2020 la guerra en Nagorno Karabaj.

Pashinián, aupado al poder por la revolución pacífica de 2018, acudió a votar junto a su familia.

Su partido 'Pacto Cívico' y la alianza 'Armenia' encabezada por Kocharián, son los favoritos en estas elecciones.

Según el último sondeo realizado por la encuestadora Gallup, la fuerza del que fue presidente de Armenia entre 1998 y 2008 obtendría en las elecciones un 24,1 % de los votos y el partido de Pashinián recibiría un 23,8 %.

El primer ministro en funciones se puso en la cola a la espera de poder depositar su voto y saludó a algunos de los votantes.

Algunos gritaban: 'primer ministro Nikol'.

Pashinián no hizo declaraciones a la prensa pero escribió en su cuenta de la red social Facebook que votaría 'por el futuro de nuestro Estado y de la gente, por el desarrollo de Armenia'.

Kocharián, también ex primer ministro (1997-1998) y expresidente de Nagorno Karabaj (1994-1997), depositó su papeleta en un colegio al suroeste de Ereván con la confianza de ganar los comicios con su bloque 'Armenia'.

A la pregunta de cómo ve sus posibilidades de ganar en los comicios legislativos anticipados con un simple: '¿Usted lo duda?'

Afirmó que había votado por una paz digna tras perder Armenia contra Azerbaiyán la guerra en Nagorno Karabaj en otoño pasado, y por la prosperidad económica.

El que fuera segundo presidente de Armenia denunció además violaciones de la ley electoral por parte de Pashinián durante la jornada de reflexión el sábado, cuando éste instó a los votantes a participar en los comicios.

'Afortunadamente la Comisión Electoral Central (CEC) respondió. Creo que (el llamamiento) muestra que este Gobierno no respeta la ley, que no lo han hecho durante los últimos tres años y que no lo hacen incluso en unas elecciones', sostuvo.

Armenia acude a las elecciones desencantada con la clase política. Muchos ciudadanos no quieren la vuelta al poder de los antiguos mandatarios, pero tampoco desean ver al frente del país al primer ministro en funciones, al que responsabilizan de la derrota del país en la guerra de Nagorno Karabaj.

Aparte de las fuerzas de Pashinián y Kocharián, aspiran a entrar en el Parlamento también el 'Congreso Nacional Armenio', del primer presidente de este país, Levón Ter-Petrosián, y el bloque 'Tengo el Honor', con el que se ha aliado el exmandatario Serge Sargsián.

En la jornada de hoy están llamados a las urnas cerca de 2,5 millones de armenios, que tendrán que elegir entre un total de 25 formaciones políticas.

Para acceder al reparto proporcional de los 101 escaños del parlamento unicameral armenio los partidos deben obtener como mínimo el 5 % de los votos, y los bloques, el 7 %.

La participación a las 11.00 hora local (07.00 GMT) fue del 12,2 %, según la CEC. EFE

