Pastrana: “He vuelto a hacer historia”

Moralzarzal (Madrid), 16 oct (EFE).- Joana Pastrana (16-3, 5 KO) aseguró a EFE que volvió “a hacer historia” tras convertirse este viernes en la primera española que logra proclamarse campeona de Europa por tercera vez, tras vencer por decisión unánime (99-91, 100-90, 100-90) a Catalina ‘Katy’ Díaz (6-4, 1 KO).

“Siento una emoción tremenda. He vuelto a hacer historia. Me quedo con cara de tonta, como la primera vez que gané un título. Me hacía mucha ilusión después de lo vivido estos meses atrás”, declaró a EFE sobre el ring nada más finalizar la pelea.

“He visto una rival como me esperaba. Una rival dura y fuerte, pero sinceramente me ha sorprendido. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero dentro de la planificación del combate, ha salido todo prácticamente perfecto. Algún detallito para pulir, pero en todos los combates tiene que haber algo en lo que puedas hacer hincapié y mejorar para el siguiente”, analizó.

Un plan en el que entró hacer daño con su mano derecha, de la que se sintió totalmente recuperada de la capsulitis en un nudillo que sufrió en agosto de 2019: “Sí, formaba parte del plan, pero ella ha sabido frenarme bastante bien con su ‘jab’. Pensábamos que lo iba a tirar de una manera diferente, pero no ha sido así. Sí que es verdad que me siento muy recuperada de mi mano derecha y he podido tirar como hemos querido”, declaró.

Una Joana Pastrana que avisó de que, tras esta victoria después de dos derrotas consecutivas, habrá buenas noticias respecto a la entidad de su próxima pelea: “Lo que viene es lo que tenga mi manager entre manos, que seguro que es algo grande, algo importante. A esperar nuevas noticias, pero sobre todo a seguir en forma como en este, que me he encontrado superbién”. EFE

Omb/cd