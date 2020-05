Pat Connaughton dice que el trabajo de Bucks no se daña por la suspensión

Milwaukee (EE.UU.), 5 may (EFE).- El base-escolta de los Bucks de Milwaukee, Pat Connaughton, dijo que la suspensión de la temporada de la NBA por causa del coronavirus no afecta al desarrollo del equipo, porque consideró que el proyecto de trabajo es a largo plazo.

'Si la temporada no se reanuda, esto no es una oportunidad perdida porque la franquicia está tratando de mantener el éxito a largo plazo y no ser catalogada como una maravilla de un sólo campeonato', comentó.

Los Bucks, con su marca de 53-11, lideran la Conferencia Este y también es la mejor de la liga.

'La química que construimos durante los primeros partidos no fue algo que se construyó para durar solo eso', analizó Connaughton, de 27 años.

Agregó que 'he dicho algunas cosas similares. La situación contractual de cada persona es diferente, pero creo que los Bucks han construido algo que con suerte durará en los años venideros, no sólo esta temporada'.

Durante una videoconferencia con medios de comunicación, el base-escolta indicó que 'creo que eso mantiene a todos optimistas. Obviamente, queremos terminar lo que comenzamos este año, volver a salir, intentar competir por un campeonato, pero la situación no es la mejor para hacerlo'.

Señaló que la marca que ha conseguido el equipo 'es más grande que eso. Se está construyendo para el futuro, así que creo que todos somos optimistas'.

Connaughton reiteró que espera que se reanude el campeonato y que su equipo demuestre que su mejor marca en lo que va de temporada, no es casualidad, sino resultado del trabajo que han realizado.EFE