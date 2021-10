Patapoutian supo que ganó el Nobel de Medicina por su padre de 92 años

Redacción Ciencia, 4 oct (EFE).- El nuevo Premio Nobel de Medicina Ardem Patapoutian se enteró hoy de que había logrado el galardón a través de su padre, de 92 años, porque al tener el móvil con la función de 'no molestar' no le entraban las llamadas que le hicieron desde el Comité Nobel para informarle.

Patapoutian logró el Nobel de Medicina, junto a Davis Julius, por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto, lo que ha ayudado a comprender cómo el calor, el frío y los estímulos mecánicos pueden poner en marcha los impulsos nerviosos y nos permite percibir y adaptarnos al mundo que nos rodea.

Minutos antes de que se haga público el anuncio de los premios, el secretario del Comité Nobel, Thomas Perlmann, comunica a los ganadores la decisión. Una llamada de teléfono que, al otro lado del Atlántico, se recibe cuando aún es de noche.

Patapoutian relató en una pequeña entrevista con la página web oficial de los Premios Nobel que no llegó a contestar a las llamadas de Perlmann.

'Tenía mi teléfono en 'no molestar', así que no recibí sus llamadas (de Perlmann), pero de alguna forma dio con el teléfono de mi padre, que tiene 92 años y vive en Los Ángeles, y me llamó. Y así lo supe por él, lo cual fue especial', relató.

Esta no es la primera que se producen situaciones curiosas cuando el Comité Nobel no consigue localizar al ganador antes del anuncio. El año pasado se hicieron virales unas imágenes en las que uno de los premiados en Economía se enteró por un vecino y también Nobel que fue despertarle.

Robert Wilson y Paul Milgron lograron el Nobel de Economía en 2020. Ambos son vecinos en California y mientas el primero sí fue localizado desde Estocolmo, del segundo no tenían el teléfono.

Por ello, Wilson no dudó en ir, junto a su esposa y en mitad de la noche, a casa de su compañero de galardón, donde no dejó de llamar a la puerta hasta que le despertó, un momento que recogieron las cámaras de seguridad.

'Soy Bob Wilson, has ganado el Premio Nobel. Están intentando localizarte, pero no pueden. Parece que no tienen tu número de teléfono', le dijo a un sorprendido Milgrom, quién a través del interfono contesto: 'Guau, OK'. EFE

cr/aam