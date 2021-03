'Patria y vida' supera los 3 millones de vistas antes de resonar en Miami

Miami, 5 mar (EFE).- La canción 'Patria y vida', que reclama un cambio político en Cuba y superó los tres millones de visualizaciones en YouTube, sonará este sábado a todo volumen en una caravana de automóviles que recorrerá Miami para apoyar al movimiento que ha generado en la isla.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, uno de los organizadores de la caravana, indicó a Efe que se está gestionando que alguno de los intérpretes de la canción participe, pero aun no puede confirmar si lo harán y quiénes.

Sí afirmó que el cantante Amaury Gutiérrez hará el recorrido por zonas de Miami y de la vecina ciudad de Hialeah, en su mayoría habitadas por cubanos.

La caravana difundirá a su paso lo que figuras del exilio cubano han calificado como un 'himno de esperanza y libertad' e incluso el vídeo de la canción podrá verse en las pantallas de un camión publicitario.

Estrenada el 16 de febrero, 'Patria y vida' reúne las voces de populares cantantes cubanos, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, y del dúo Gente de Zona.

La letra condena los más de 60 años de 'represión' y de 'dignidad pisoteada' en Cuba, les dice a los que mandan en el país desde hace más de 60 años que 'ya se acabó' y hace votos por un 'nuevo amanecer'.

Desde el título, la antítesis del lema 'Patria o muerte' del régimen, hasta la última palabra, la canción es abiertamente contraria al Gobierno de Cuba y a sus políticas.

'No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida', dice la canción, que hoy había alcanzado más de 3.013.000 visualizaciones en YouTube.

Desde la prensa oficial y en redes sociales se ha respondido con críticas e insultos a los autores de la canción y el Gobierno ha divulgado un vídeo de una canción llamada 'Patria y muerte por la vida', que no han tenido el mismo eco.

El periodista independiente cubano Carlos Manuel Álvarez, flamante ganador del Premio Don Quijote de Periodismo, dijo a Efe esta semana que 'Patria y vida' es el último capítulo por ahora de la 'llama encendida' por los jóvenes artistas del Movimiento San Isidro y otros opositores que protestan contra leyes que violan la libertad de expresión y reclaman por sus derechos.

Es un 'fenómeno absoluto' que ya está teniendo 'consecuencias físicas, legales y políticas' para los que escuchan y hacen sonar la canción en Cuba, dijo Álvarez.

Las organizaciones convocantes de la caravana de mañana promueven además el llamado 'Susurro de Patria y Vida' dentro de Cuba, que invita a todo el que lo desee a poner todos los días a las ocho de la tarde la popular canción 'a manera de reclamo de libertad para el pueblo de Cuba'.

Irónicamente, el origen de 'Patria y vida' está en la canción 'Ojalá' del cantante oficialista Silvio Rodríguez.

Yotuel Romero, con el grupo Orishas, la modificó en otra canción llamada 'Ojalá pase' y después les propuso a los otros artistas hacer lo que acabó siendo 'Patria y vida', según han contado ellos mismos en los medios.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, uno de los grupos del exilio cubano detrás de la caravana, dijo al hacer la convocatoria que 'nunca como ahora se había estado tan cerca del fin de la dictadura' en Cuba.

Para el dirigente opositor, cuando los intelectuales, los artistas y los jóvenes alzan su voz y el pueblo y la comunidad internacional 'simpatiza' con ellos, el régimen tiene las de perder.

'Ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando', dice la canción en referencia al régimen surgido tras el triunfo de la revolución en enero de 1959. EFE