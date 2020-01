Patronal mexicana pide invertir el 25 % del PIB para recuperar crecimiento

México, 15 ene (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula empresarial de México, pidió este miércoles al sector público y al privado que incrementen la inversión hasta el 25 % del producto interior bruto (PIB) para lograr que la economía mexicana supere el estancamiento de 2019.

'Si no movilizamos la inversión para alcanzar el 25 % respecto al PIB no tendremos crecimiento. Al no tener crecimiento no podemos generar mayor cantidad de empleos', expresó en rueda de prensa el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

El líder empresarial subrayó que la inversión privada en México tiene 'una importancia innegable' ya que en 2019 supuso cerca del 18 % del PIB, mientras que el sector público solo aportó una inversión del 2,9 % del PIB.

'En 2019 hubo pocos empleos porque no hubo suficiente cantidad de inversión. Si queremos más empleos y que sean mejor remunerados y que se traduzca en combatir la pobreza, hay que movilizar la inversión', señaló tras recordar que el país cerró el año con 342.077 empleos creados, la cifra más baja en un decenio

Para que en 2020 se logre una inversión del 25 % del PIB, Salazar dejó claro que los empresarios necesitan 'un mensaje de certidumbre' por parte del Gobierno, alejarse de 'situaciones de desconfianza y de encono', así como evitar cambios regulatorios que alejen a los inversionistas.

'Las reglas no pueden ser modificadas. Estos mensajes de cambios de reglas no solucionan absolutamente nada', advirtió el presidente de la CCE tras recordar los cambios hechos por el Gobierno en los certificados de energías limpias o en el etiquetaje de alimentos.

Sobre la relación económica con Estados Unidos, celebró que 'tenemos ya casi la noticia de aprobación completa' del renovado tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en discusión en el Senado estadounidense, algo que aportará 'certidumbre' económica.

También aplaudió que México aumentó en 2019 en 0,7 puntos porcentuales su participación en las importaciones de Estados Unidos, aunque señaló que es la misma cifra que creció Vietnam, un país que está 'a miles de kilómetros de distancia' y que no cuenta con las 'cadenas de valor' que hay entre la economía mexicana y la estadounidense.

Por su parte, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) señaló que 'la confianza de los mercados globales' con el Gobierno 'no ha cambiado', pero pidió que les permitan 'una participación mucho más activa' porque 'un crecimiento del 0 % es inaceptable para un país como México'.

'En 2019, nos costó que los consejos de administración de las empresas globales vieran a México como un destino de inversión, cuando tendría que ser algo natural', reveló.

La economía mexicana se contrajo 0,1 % en cada trimestre desde el periodo octubre-diciembre de 2018 hasta el lapso abril-junio, y en el tercer trimestre de 2019 el crecimiento fue nulo, del 0 %, de acuerdo con cifras oficiales. EFE