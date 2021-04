Patronal mexicana pide que se vacune a todo el personal sanitario

Ciudad de México, 15 abr (EFE).- En medio de polémicas entre una parte del sector privado y el Gobierno federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó este jueves al Gobierno mexicano a vacunar a personal sanitario de clínicas y hospitales privados.

'Hoy, México no puede darse el lujo de que la estrategia de vacunación falle. Esto puede ocurrir si las autoridades insisten en el argumento falaz de que la prioridad en vacunarse debe estar en el personal de salud de la 'primera línea', cuando en realidad son los médicos en consultorios y farmacias públicos y privados, que son quienes están teniendo el 'primer contacto' con pacientes covid-19', expuso el organismo en un comunicado.

La Coparmex recordó que México acumula más de 2,2 millones de contagios y más de 321.000 muertes por coronavirus, si se suman los datos oficiales del ministerio de Salud y las actas de defunción.

Además, se estima que unos 3.000 sanitarios murieron por esta enfermedad. 'Queda claro que la estrategia de contención falló', consideraron.

'Es muy importante señalar que el 27 % de las muertes en personal de la salud no fueron quienes están en la llamada “primera línea”, sino el personal de “primer contacto” como son los médicos generales, médicos familiares, enfermeras e incluso odontólogos', insistió la patronal.

Por otro lado, dijeron, ya que el 59 % de los casos de infección proviene de transmisión asintomática, por lo que el personal de salud de 'primer contacto' es quien está más expuesto porque brindan atención a pacientes asintomáticos.

La Coparmex consideró también que la política nacional de vacunación, cuyo documento rector fue publicado el 8 de enero, estableció que en la primera etapa se incluiría al personal de salud de primera línea de atención a la covid-19.

A pesar de que el 6 de abril se actualizó la norma, se excluyó al personal de salud que no se encuentra en esa primera línea, por lo que, dijeron 'podría configurarse un acto de discriminación, una clara violación al derecho humano de igualdad'

'No hay justificación razonable alguna para ello, puesto que el alto riesgo de infección no distingue entre la práctica médica pública y privada', terminaron.

Aunque con una convocatoria muy irregular, el pasado miércoles, médicos y enfermeras salieron a las calles de unas 70 ciudades del país para mostrar su inconformidad por la decisión oficial de vacunar solo al personal que está en la primera línea de atención contra esta enfermedad.

'Ayer convocaron a una manifestación, no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir: ‘A mí me vacunas.’ No, si no te corresponde, no', dijo López Obrador esta mañana en conferencia de prensa, en relación a la polémica. EFE