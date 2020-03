Patronal mexicana se suma a Agenda 2030 y señala incumplimiento del Gobierno

México, 4 mar (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sumó este miércoles al Pacto Mundial para la Agenda 2030, que contempla los 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU, pero acusó al Gobierno de incumplir con procesos y metas.

'México está hoy en 'default'. Infortunadamente después de haber arrancado muy bien, México dejó de presentar el informe anual de cumplimiento de la agenda por el año 2018 y dejó también de cumplir con su obligación de presentar el reporte voluntario por el año 2019', manifestó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Al firmar el convenio con Martha Herrera, la presidenta de la Red Mexicana del Pacto Mundial, la Confederación se comprometió a involucrarse a través de sus 36.000 empresas socias, 17 comisiones nacionales de trabajo y 65 centros empresariales en todo el país.

Sin embargo, aunque argumentó que 'no es un obstáculo' para el sector privado, el representante empresarial criticó la opacidad del Gobierno en el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030.

'Pasamos de ser un país, a nivel gubernamental, que tenía un liderazgo claro en estos reportes voluntarios, que hacen públicos los países para acreditar cómo van cumpliendo, a un país que tiene opacidad en términos internacionales', aseveró.

Aunque pidió evitar comparaciones con otros países, Herrera hizo un llamado urgente a todos los actores, incluyendo Gobierno, academia, sociedad civil y el sector privado.

'Tenemos que acelerar el paso. Si no, no vamos a cumplir con la agenda. Nos quedan 10 años y cuando hacemos un análisis, que es público, cada año se hace un análisis de cómo vamos con respecto a la Agenda 2030, en general, hay un atascamiento de la mayoría (de objetivos), retroceso en algunos y avance en pocos', manifestó.

El presidente de la Coparmex reiteró sus críticas al Gobierno federal por los resultados en la economía mexicana, que se contrajo en 0,1 % en 2019, como lo reportó el mes pasado el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

También lo calificó de ser 'destructivo' para las inversiones.

El Gobierno mexicano lanzó de manera oficial su estrategia para alcanzar la Agenda 2030 la semana pesada.

Entonces, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y encargado de la estrategia, reconoció que el crecimiento económico es un pendiente del Gobierno.

'Todo esto que hemos hablado de cumplir la Agenda 2030 no se va a dar, si no hay certidumbre para poder tener un país receptor de todas las inversiones posibles. Olvídense. Todo esto está precioso, pero si no hay certidumbre y no creamos la confianza y no hay crecimiento no vamos a poder cumplir Agenda 2030', admitió.

En ese acto, las secretarías de Gobernación y de Bienestar también enunciaron la erradicación de la violencia contra las mujeres y el combate a la pobreza como objetivos prioritarios. EFE