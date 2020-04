Patronal señala inacción de López Obrador ante crisis económica por pandemia

México, 13 abr (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló este lunes la falta de acciones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, la cúpula de empresarios de todos los sectores aseguró que 'el contrincante más grande para México no es el coronavirus o COVID-19, sino el Gobierno Federal' y exigió a López Obrador tomar acciones en favor de la economía del país.

'El mundo ya está actuando, la tierra sigue girando y el presidente López Obrador pareciera quedarse estático', apuntó la Coparmex en su señalamiento.

En este sentido, el organismo consideró que 'la crisis derivada del COVID-19 ha expuesto que el contrincante más grande para México no sea tal vez el virus, sino el propio Gobierno Federal'.

La patronal mexicana señaló que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las medidas para proteger la fuerza laboral y los ingresos del hogar en países de la región comprenden acciones legales para formalizar el teletrabajo, reducir horas de trabajo e introducir horarios flexibles.

Además de pagar vacaciones adelantadas, subsidios salariales, suspensión o reducción de los pagos de servicios públicos, así como apoyo financiero especial para la pequeña y mediana industria (PyMEs) y el sector informal, entre otras medidas.

SIN APOYO LA PROPUESTA DEL SECTOR PRIVADO.

En México no se han visto ese tipo de apoyos, puntualizó la Coparmex, que representa a unos 36.000 empresarios en todo el país.

'La negativa del presidente de apoyar las medidas propuestas por la Iniciativa Privada, ya aplicadas en otros países, amenaza con agravar el golpe y la incertidumbre ocasionada por la pandemia', apuntó en el texto.

El pasado 5 de abril, López Obrador presentó un plan de reactivación económica centrado sobre todo en la generación de empleos y en las ayudas a las clases más desfavorecidas, lo que generó muchas críticas del empresariado, que lamentó que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.

La Coparmex dijo que 'ni siquiera medidas como el diálogo que proponen organismos internacionales', entre gobierno, trabajadores y sector empresarial, ha querido aplicar el Gobierno de México.

Mencionó que países como Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Colombia, Perú, India, Canadá, Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos, entre otros, han proveído de incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación.

Ante este escenario, dijo que López Obrador 'no debe permitirse actuar como siempre lo ha hecho: al margen del sentido común y de la estrategia global'.

Explicó que el dilema 'no es si vamos a salir o no de esta crisis'. El dilema y la responsabilidad del Gobierno Federal 'es actuar y aplicar medidas que aseguren que salgamos de ella no sólo lo menos lastimados, sino lo más fortalecidos'.

'La economía mexicana requiere un plan de rescate económico acorde a las realidades de la economía mexicana. Que se construya con base en la ciencia económica y las mejores prácticas internacionales, y no sobre prejuicios ideológicos', finalizó.

México registró este domingo 4.661 casos confirmados y 296 fallecidos por el COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo. EFE