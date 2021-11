Pau Gasol: 'Como entrenador, a día de hoy no me veo'

(Corrige la fecha de estreno de la docuserie en el quinto párrafo)

Barcelona, 8 nov (EFE).- El expívot internacional español Pau Gasol declaró este lunes, en una entrevista concedida a EFE, que tras retirarse del baloncesto profesional no entra en sus planes entrenar a ningún equipo por el momento.

'Poco a poco voy a explorar la vía de trabajar con algún equipo o franquicia, pero más a nivel de constructor o ejecutivo que como entrenador. A día de hoy, entrenar no lo veo, porque me consumiría demasiado tiempo y no me permitiría hacer las otras cosas que estoy haciendo', explicó.

Gasol seguirá haciendo su vida 'a caballo entre Estados Unidos y España', y por eso mantiene todas las opciones abiertas: 'No descarto trabajar con un equipo en Europa, pero es un proceso que quiero seguir explorando sin prisa'.

Aunque hace apenas un mes que anunció su retirada, el mejor baloncestista español de todos los tiempos, parece haberse adaptado, a sus 41 años, a su nueva vida lejos de las canchas de juego mucho más rápido que cualquier otro deportista de élite.

Además, este 12 de noviembre, estrena en Amazon Prime Vídeo 'Pau Gasol: lo importante es el viaje', una docuserie de cuatro capítulos que resume su trayectoria profesional y detalla su lucha por volver a jugar más de dos años después de sufrir una fractura por estrés del hueso escafoides de su pie izquierdo.

'Lo peculiar de mi caso es que yo he pasado más de dos años pensando que la retirada era inminente. Aceptar que igual ya no podría volver a jugar ni un solo minuto más en la pista de baloncesto, esa depresión, es vacío, es algo que ya he vivido y gestionado durante todo ese tiempo', reflexiona.

En cualquier caso, Pau Gasol reconoce a Efe que 'siempre hay días que echas de menos esa adrelanina' que da la competición. 'Pero me he ido preparando y posicionando para este momento. Tengo proyectos que me ilusionan y me importan mucho y ya estoy bastante asentado y con ganas de disfrutar del siguiente capítulo', apunta en conversación telefónica desde San Francisco.

Y es que, aunque haya colgado las botas, la vida del mayor de los Gasol sigue sin darle respiro. 'Ahora estoy enfocado, sobre todo, en nuestra labor con la Fundación (la Gasol Fundation, que lucha contra la obesidad infantil), en nuestros equipos y programas tantos en España como en Estados Unidos, y la semana que viene voy a ir a Los Ángeles a hacer un evento allí', apunta.

Pau Gasol también dice estar 'muy involucrado' en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional de la que pasó a formar parte recientemente: 'Estoy aprendiendo, escuchando y viendo de qué manera puedo aportar al movimiento olímpico. Hoy mismo cojo un vuelo a Suiza, para hacer mis primeras reuniones con el COI en Lausana'.

Y también sigue con su labor como embajador, consultor e inversor financiero en el sector del deporte y la salud 'apostando por empresas en las que creo', destaca.

Pero el proyecto por el que más apuesta ahora mismo es su familia, a la que quiere dar máxima prioridad después de años yendo de aquí para allá intentando alargar su carrera profesional cuando casi parecía imposible seguir haciéndolo.

'Al final te puedes dejar ir y tener problemas en casa. Y yo quiero ser un buen padre de familia. Cuidar de mi mujer (Catherine) y mi hija (Elisabet). Y es una etapa que estoy disfrutando mucho porque puedo pasar más tiempo en casa con ellas', concluye. EFE

gmh/asc

(VÍDEO)