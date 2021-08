Pau Gasol: 'No ganar a EEUU no quita mérito a todo lo hecho estos años'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El pívot español Pau Gasol, que anunció su retirada de su selección tras la derrota por 81-95 contra Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dijo que la derrota 'no quita mérito a todo lo hecho durante estos años' por el equipo español

'Es un momento, independientemente del resultado, especial, porque es el último partido con este gran equipo. Es una lástima no haber podido ganar estos cuartos, no haber podido ganar a Estados Unidos, pero no le quita mérito a todo lo que hemos hecho en tantos años', explicó Pau Gasol en la zona mixta del Saitama Super Arena.

El mayor de los hermanos Gasol -su hermano Marc también anunció su retirada de la selección- dijo que le gustaría 'ganar todos los campeonatos y tener todas las medallas' pero que eso 'no funciona así'.

'Muy orgulloso del equipo, agradecido por estar aquí, para mí volver a jugar después de lo que ha pasado ya era un gran éxito, y ya tendremos tiempo de mirar atrás y de digerir. Ahora mismo por supuesto dolorido por la derrota. Nos hubiera gustado que este equipo ganara a Estados Unidos porque habría sido extraordinario. No hemos tenido la suerte en la competición que se necesita a veces para poder avanzar, pero agradecido', añadió.

Posteriormente, explicó que todavía no ha decidido si será el último encuentro de su carrera profesional. 'Este fue mi último partido con la selección, ahora tengo que decidir, digerir, hablar con mi familia si debo continuar jugando o debo moverme a diferentes retos', dijo.

Pau Gasol dijo que 'por supuesto mereció la pena' el proceso para recuperarse de las lesiones en el pie izquierdo que lo tuvieron parado sin competir durante dos años.

'Ha sido mucho trabajo solo muchos altibajos, mucha incertidumbre, pero a la vez ha merecido la pena muchísimo, desde el día que pude debutar con el Barça en la Euroliga y acabar la temporada a un nivel muy alto y hasta este mes y medio que hemos estado con la selección, no puedo estar más orgulloso y contento, independientemente del resultado', dijo.

Respecto a este último partido, en el que jugó 6.17 minutos y no pudo anotar, aunque aportó tres rebotes, dijo que es 'competitivo' y le gustaría 'estar los 40 minutos en la pista' para aportar las cosas que está 'acostumbrado a hacer'.

'Hoy yo creo que lo que Estados Unidos ha hecho es cambiar la identidad de nuestro juego y las rotaciones, nos ha sacado de nuestro juego. No ha podido ser, pero yo quería ganar como fuera, me da gual jugar 1 que 50, meter 2 que 45, lo importante era ganar', reconoció.

Pau Gasol dijo que su futuro es 'intentar desconectar' y estar con su familia, y reflexionó sobre el proceso de recuperación que le ha llevado a poder disputar sus quintos Juegos Olímpicos a los 41 años.

'Esto demuestra que puedes superar casi todo si pones tu mente y tu corazón en ello. Creo que con una doble fractura, con 41 años, el hecho de que iba a poder jugar, competir, en el Barcelona donde empecé y con mi selección en mis quintos Juegos ya es un gran éxito', finalizó. EFE

