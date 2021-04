Pau Gasol: 'Para mí, cada día es una prueba'

Barcelona, 21 abr (EFE).- El pívot Pau Gasol aseguró este miércoles que sus sensaciones en la pista mejoran 'día a día' y que en su caso 'cada día es una prueba', un día más que tiene que superar y mejorar.

Así lo aseguró en unas declaraciones a Barça TV y justo en el debut del equipo de Saras Jasikevicius en el 'play off' de la Euroliga, que se producirá este miércoles ante el Zenit ruso en el Palau Blaugrana (21:00).

'Las sensaciones van mejorando día a día. Hacía mucho tiempo que no competía y debía tener paciencia. No puedo estar más contento de cómo están yendo las cosas hasta ahora', insistió el pívot barcelonista.

En todo caso, Pau Gasol admite que tiene que tener cuidado y ser consciente de lo que hace y de lo que puede y no puede hacer. 'Le he pedido mucho a mi cuerpo durante todos los años. Todo el mundo debe estar sensibilizado con la situación. Es la clave de que pueda seguir o no en buena línea', indicó.

Comentó el pívot que sigue 'muy cerca' la Euroliga, una competición que tiene un alto nivel y en la que el Barça ha estado 'a un gran nivel'.

'Ahora es cuando empiezan los partidos importantes y determinantes. Ojalá el equipo se merezca jugar la 'Final Four' contra los cuatro mejores equipos', dijo.

En cuanto a su papel en el Barça de Jasikevicius, Gasol admitió estar 'muy contento' de formar parte del equipo. 'Ojalá pueda aportar y contribuir al equipo un plus', insistió.

'El equipo está en un buen nivel de forma y ahora lo tenemos que demostrar. La concentración y la intensidad debe ser más alta y esperamos que el equipo responda como debe responder', añadió.

En cuanto a la serie ante el Zenit, Gasol cree que el Barça tiene que hacer valer el factor cancha, aunque éste, por las condiciones actuales, sea menos importante.

'Esto es nuestro y el equipo ha luchado para conseguir este derecho y debemos aprovecharlo. ¿Público en San Petersburgo? No estamos acostumbrados al público esta temporada. Te has de mentalizar. Pero primero tenemos que intentar ganar los dos primeros en casa y luego ya nos prepararemos', afirmó.

Calificó Pau Gasol el Zenit como 'un equipo peligroso', que cuenta con 'buenos jugadores' y que llega 'en un buen momento de forma'. Además recordó que tiene un gran entrenador (Xavi Pascual) y saldrá a ganar.

'Es importante que hagamos nuestro trabajo marcando el ritmo y la intensidad. Los tenemos que hacer sentir que no podrán ganar y nos tenemos que preparar', argumentó.

También alabó el juego del base Kevin Pangos: 'Está en un buen momento de forma y se debe hacer un gran trabajo con él. Tenemos que intentar sacarlo del juego, que no coja el ritmo y no lidere el equipo. Tenemos que intentar que otros jugadores generen. Ha hecho una gran temporada y tenemos que intentar que no sea un factor determinante para ellos'. EFE