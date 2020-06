Pau Gasol: 'Una última temporada en Lakers es atractiva, el Barça también'

Madrid, 9 jun (EFE).- El pívot español Pau Gasol, que se está recuperando de una lesión en el pie de la que tiene 'buenas sensaciones' admitió que la idea de jugar su última temporada como profesional en Los Ángeles Lakers es 'atractiva' y también lo sería acabar su carrera jugando en Europa en el Barça.

'Una última temporada en los Lakers es atractiva, acabar en el Barça es atractivo, pero habrá que ver las posibilidades reales y ver qué situación convendría mejor para las circunstancias del momento', consideró Gasol durante una rueda de prensa virtual de presentación de la 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander'.

El interior español, dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, aseguró que tiene 'buenas sensaciones' en la recuperación de la fractura en un hueso de su pie izquierdo y que el parón de la pandemia le ha dado 'más tiempo' para recuperarse 'más tranquilo'.

'Mi idea es recuperarme y no pensar en situaciones específicas, ir paso a paso, y si veo que mi pie aguanta y está recuperado, ver cuál es la mejor situación', añadió durante la presentación por videoconferencia de su campus deportivo, que por primera vez se hará de forma virtual.

El pívot de Sant Boi (Barcelona) explicó que, dentro de la recuperación de esa lesión ha estado 'progresando en ejercicios y cargas' pero está esperando a hacerse una prueba en el pie que 'confirme esa evolución'.

'Cuando pueda hacerlo y pueda empezar a correr y saltar, tendré muchísima más información para saber con certeza si el pie y el hueso están consolidados para el baloncesto profesional', detalló.

Gasol, tres veces medallista olímpico con la selección española (plata en Pekín 2008 y Londres 2012; y bronce en Río 2016) dijo que ve los Juegos de Tokio, trasladados a julio de 2021, 'un poco lejos' y recordó que la pandemia de coronavirus obliga a todos a 'centrarse en el presente', pero admitió que le gustaría jugarlos.

'Lo que me gustaría, mi idea, es llegar, darme la oportunidad de participar, era mi objetivo este año, con el retraso de los Juegos gano un poquito de tiempo, pero es verdad que el tiempo pasa para todos, así que veremos', opinó.

La NBA ha aprobado un formato de competición para acabar la temporada que podría comenzar el 31 de julio y acabar en octubre, lo que llevaría el inicio de la siguiente campaña a diciembre, un aspecto que podría hacer coincidir esa temporada con los Juegos de Tokio y afectar a los planes de Pau Gasol, que deseó que no haya conflicto entre ambas competiciones.

'Espero que no haya conflicto, que la NBA busque un formato que no afecte a los Juegos y no comprometa la participación de ningún jugador', consideró Gasol.

Preguntado en varias ocasiones sobre los planes de reinicio de la temporada del campeonato estadounidense, que será en una sede única en Orlando (Florida) con 22 equipos que jugarán ocho partidos cada uno antes de los 'playoffs', Gasol consideró 'positivo' que se acabe la temporada aunque pueda haber 'cierto miedo' entre jugadores.

'La mayoría de los jugadores de la NBA ha votado que quiere jugar, acabar la temporada, y creo que es algo positivo, y para el espectador también. Está claro que hay ciertas reticencias, cierto miedo, y que los jugadores que lleguen más lejos estarán tres meses encerrados en un hotel, aunque sea un hotelazo', argumentó Gasol.

Para el doble campeón de la NBA es un formato 'innovador' que quizás es 'raro para jugador y espectador' por ver un pabellón vacío o jugase en una pista neutral, pero se mostró convencido de que la NBA 'trabajará para dar el mejor producto posible'.

'El factor mental y la disciplina van a ser claves para todos los equipos que quieran avanzar y luchar por el campeonato, no va a ser fácil. En una concentración como las de la selección puedes salir, ir a comer fuera, ellos no van a poder, van a estar aislados en el hotel', señaló Gasol en cuanto a las claves para los jugadores. EFE

1011340