Pau Torres: 'De Gea es fuerte de mente'

Las Rozas (Madrid), 2 jun (EFE).- Pau Torres, defensa del Villarreal, ha hablado en la concentración de la selección española con David de Gea de la final que su equipo ganó al Manchester United, con el fallo del penalti decisivo por parte del guardameta, del que dijo que es 'fuerte de mente' y no le afectará 'mas allá'.

'Es normal que habláramos. Hablamos allí los días previos, después de la final y aquí ayer cuando nos vimos. David es fuerte de mente, ha pasado por muchas situaciones en su carrera y eso no va a afectar más allá. Se va a quedar ahí. Ya se terminó', explicó el defensa sobre la final de la Liga Europa decidida al vigésimo segundo penalti, cuando Geronimo Rulli paró el disparo de De Gea.

'Le he animado en lo que he podido, que esté tranquilo, que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano. Y eso sería una alegría para todos', continuó Pau Torres. EFE