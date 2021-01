Paula Badosa comunica que ha dado positivo por covid-19

Madrid, 21 ene. (EFE).- La tenista española Paula Badosa ha confirmado este jueves que ha dado positivo por covid-19, después de permanecer siete días en cuarentena en un hotel de Melbourne (Australia), y que se encuentra con síntomas a la espera de recuperarse lo antes posible.

Badosa ha comunicado su situación por medio de un mensaje en redes sociales, en el que señala que ha sido trasladada a otro hotel de la ciudad australiana, donde continuará aislada y en seguimiento.

'Tengo malas noticias: como sabéis, desde que llegué a Melbourne he estado confinada en la habitación. Hoy, en el día 7 de cuarentena, he dado positivo por covid. Estoy con síntomas y espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro hotel, donde permaneceré aislada y bajo seguimiento. Son momentos duros. Muchas gracias por el apoyo. Volveré más fuerte', escribió la tenista.

Badosa debía estar confinada catorce días desde su llegada a Melbourne a mediados de enero, después de que un pasajero del vuelo charter en el que viajaba de Abu Dabi a esa ciudad para participar en el Abierto de Australia diera positivo por covid-19.

La organización del torneo comunicó que en ese avión viajaban 64 personas, 23 de ellos jugadores, y que todos permanecerían en cuarentena en sus hoteles durante catorce días hasta recibir autorización médica. EFE