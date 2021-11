Paula Badosa dice que para ser de las cinco mejores debe crecer en todo

Guadalajara (México), 16 nov (EFE).- La española Paula Badosa, décima del ránking mundial, dijo este martes que para cumplir su sueño de ser una de las mejores cinco tenistas del mundo, necesita crecer en todos los aspectos.

'Falta seguir en la misma línea, mejorando mentalmente, que me pasen cosas como las de hoy; eso va a hacer que mejore. Técnicamente debo mejorar en todo, mi derecha, mi revés, mi saque, todo se puede pulir', señaló a Efe en una rueda de prensa luego de ser eliminada en la semifinal de la Akron WTA Finals.

Badosa se clasificó en el primer lugar de su grupo luego de mostrar un gran tenis, pero este martes no se encontró cómoda en la pista y cayó 6-3, 6-3 ante su compatriota Garbiñe Muguruza en un duelo que se fue de un solo lado.

Ante los medios, aceptó que para estar entre las cinco mejores del ranking una jugadora debe hacerlo todo casi perfecto y es lo que buscará a partir de la próxima temporada.

'Físicamente he mejorado, pero me falta un nivel o dos más. Debo seguir en el mismo camino, van a haber victorias y derrotas, habrá que aceptarlo, gestionarlo con normalidad y aprender de días como hoy', indicó.

Badosa ha sido una de las tenistas de mayor crecimiento en el tour de la ATP, al subir hasta el décimo lugar de la clasificación, aunque en el duelo ante Muguruza estuvo muy por debajo de su nivel.

'No he disfrutado nada, no ha sido agradable para mi, me he quedado bloqueada. Lo que me sabe peor es que no he podido competir, no se que ha pasado pero ella jugó muy bien, hizo lo que le tocaba; el mérito es para ella', aseveró.

La jugadora que cumplió 24 años este lunes lloró en la cancha y en los momentos de descanso; sobre eso dijo que las lágrimas fueron por la frustración de haber jugado mal.

'He luchado y hoy no encontré la manera de competir. Ganar o perder forma parte del deporte, pero me fastidia si no puedo competir', explicó.

Paula, campeona del torneo Indian Wells, confió en alejar pronto la tristeza por la derrota y, aunque aceptó pasar por un momento malo, aceptó que el 2021 ha sido una gran temporada.

'Este año me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba en todos los aspectos. Me he puesto en una posición en el circuito que no esperaba, descubrí que soy mas fuerte de lo que pensaba', concluyó. EFE

