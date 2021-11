Paula Badosa: 'Espero que mi techo esté muy arriba'

Guadalajara (México), 11 nov (EFE).- La española Paula Badosa, décima de la lista mundial, aseguró este jueves estar confiada en que su límite esté alto y seguir superándose a sí misma en el tour de la WTA.

'Espero que mi techo esté muy arriba, siempre he soñado en grande; ahora me ha ido bien, habrá momentos malos y otros mejores, pero quiero jugar contra las más grandes, tengo las cosas claras, quiero ganar', dijo la jugadora de 23 años en una rueda de prensa.

Este jueves la número 10 de la clasificación mundial dio la nota en el inicio de la Akron WTA finals al derrotar por 6-4, 6-0 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita, en un partido en el que vino de atrás, se recuperó de un quiebre y ganó 10 juegos consecutivos.

Badosa ha sido una de las tenistas de mayor crecimiento en la temporada, al avanzar hasta el décimo lugar del ránking, lo cual, según reconoció, ha sido un antes y un después.

'Mi vida ha cambiado rápido, hay muchos ojos atrás, pero mi trabajo del día a día ha sido bueno. Trabajé bien el físico y las horas de tenis las hice bien; no sé qué va a pasar pero de momento he jugado un buen partido', señaló.

La española comenzó este jueves con dudas desde atrás de la cancha y sufrió un quiebre en el sexto juego, pero rompió el servicio de Sabalenka en el séptimo y a partir de ahí hizo desaparecer de la pista a su rival.

'Hoy he hecho un gran partido pero habrá alguno que no me saldrá tan bien; es difícil jugar aquí, es algo de momentos y he aprovecho los importantes', agregó.

Con su victoria, Badosa comenzó de la mejor manera en busca de su pase a las semifinales, pero deberá obtener por lo menos un triunfo más contra la griega María Sakkari o la polaca Iga Swiatek.

En el otro grupo la española Garbiñe Muguruza perdió en su debut ante la checa Karolina Pliskova y este viernes buscará la victoria ante la checa Barbora Krejcikova. EFE

