Paula Patiño, la colombiana que 'sueña' con Tokio 2020 y el Giro Rosa

Santiago Arenas García

Madrid, 19 dic (EFE).- La ciclista colombiana Paula Patiño (La Ceja, Colombia, 1997), ha sido presentada con el equipo femenino del Movistar Team en la sede de Telefónica, después de una renovación hasta el 2021 que estaba 'esperando' y que la consagra como la única latinoamericana en el equipo español.

La antioqueña aseguró en una entrevista a EFE que está 'contenta' con una renovación que deseaba y por la que empezó a trabajar desde el inicio de la temporada, en la que destaca el 'aprendizaje' conseguido, no solo por ser la segunda mejor joven en el Giro Rosa, sino también por la 'confianza' obtenida gracias al 'trabajo y al esfuerzo' que puso día a día.

Para ella el Giro será la plataforma para estar dentro de las mejores ciclistas del mundo, donde quiere estar, pero sueña con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reto que afronta con mucha 'ilusión'.

Pregunta: La gran noticia es su renovación con el Movistar Team, ¿cómo se siente con ella?

Respuesta: La verdad estoy muy contenta, quiero agradecerle al equipo, a Telefónica y a todos las marcas que nos han patrocinado. Estoy con mucha ilusión de que empieza ya la nueva temporada y con ganas de hacer un mejor año.

P: ¿Esperaba esta renovación?

R: La verdad es que sí. Desde que entré al equipo este año la idea era crecer, aprender y hacer un buen año para continuar en el equipo. Estoy muy contenta de estar aquí con ellos, me han ayudado bastante, he progresado y he sentido bastante mejoría en la parte profesional. Estoy motivada para lo que viene y para seguir trabajando más duro.

P: Dos años importantes en el que fue la segunda mejor joven del Giro Rosa. ¿Qué espera para el 2020?

R: Este año estoy contenta con las carreras, algunas nuevas para mí, nuevas compañeras, bastantes cosas nuevas pero creo que siempre supimos afrontarlo de la mejor manera, supimos prepararnos bien y para mí es una gran alegría ser la segunda mejor joven del Giro Rosa, así que el siguiente año con ganas de más.

P: ¿Cómo fue la adaptación a una vida nueva fuera de Colombia y en el equipo?

R: Fue bastante duro desde que estuve en la UCI en Suiza, en el Centro Mundial de Ciclismo. Fue una adaptación un poco difícil el primer año pero cuando tienes sueños, tienes ilusiones y metas que te propones, todo sobrepasa cualquier obstáculo para convertirlo en pequeño. Poco a poco nos hemos ido adaptando un poco más, obviamente con la dificultad de estar lejos de la familia, de los tuyos, de tu casa, de la comida y las costumbres, pero todo es acostumbrarse e irse acomodando cada año poco a poco. Cuando tienes sueños e ilusiones hay que luchar por ellas.

P: ¿Cree que el logro en el Giro Rosa consolidó esa renovación?

R: Pienso que no. Yo creo que han sido todas las carreras durante todo el año, porque ha sido una progresión y cada carrera era ir mejorando e ir luchando y escalando esas posiciones, por eso creo que en el equipo han estado contentos con mi progreso, con el trabajo que he realizado y con mi evolución entonces pienso que por eso he renovado con el Movistar Team.

P: ¿Con qué palabra definiría este 2019?

R: Aprendizaje. Todo lo resumiría en esta palabra porque he aprendido muchísimo de aquí del ciclismo mundial, algo bastante bueno para mí, para mi futuro y por eso afronto con ganas de seguir trabajando más duro para lo que se viene.

P: ¿Se siente fortalecida para el 2020?

R: Sí, me ha dado más confianza para lo que se viene, voy con la rueda inflada -se ríe-. Lo que se viene serán más competencias, un calendario más apretado y sabemos que es un año olímpico por eso en mi mente también tengo ese sueño. Empezar con pie derecho y a seguir mejorando.

P: Ha sido dos años de sueños cumplidos, ¿El siguiente está puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

R: Sí. Como todo deportista es su gran sueño y el mío también lo es. Tengo mucha ilusión de ir a los juegos. Hay que esperar y empezar con pie derecho el año haciendo buenas competencias y seguir haciendo lo que sabemos, las cosas bien y que se vaya dando lo que se tenga que dar.

P: Eres la única latinoamericana en el equipo femenino del Movistar Team. ¿Se siente una presión especial sabiendo que viene de un país con el mejor proyecto ciclístico del mundo?

R: En cierto modo siento un poco de responsabilidad ya que soy un poco más referente para las demás niñas de Colombia. Ser ese ejemplo, esa referencia para ellas y saber que tengo los ojos bastante puestos de todo un país en mí, así que de cierto modo me da un poco de responsabilidad pero también la ilusión de hacer las cosas bien y ser un ejemplo para ellas, de demostrarles que con esfuerzo y con trabajo las cosas se pueden lograr.

P: ¿Cómo ha sido ese cambio a la vida europea en los últimos años a nivel personal?

R: En esta parte también he evolucionado bastante. Primero porque mi cuerpo ha cambiado, he cambiado mucho la parte mental porque estar aquí no es fácil, estar tanto tiempo lejos de tu casa significa tener una mentalidad bastante fuerte, entonces pienso que en eso que he evolucionado bastante es una parte fundamental para nosotros los deportistas y para lo que hacemos.

P: ¿A qué se refiere con cambios a nivel corporal, fortaleza y resistencia?

R: Sí. En ese aspecto he evolucionado bastante, he trabajado un poco más entonces siento que cada año estoy más fuerte, con más resistencia y con más de adaptación al ciclismo europeo.

P: Con esa evolución ¿ya no es solo ser la segunda mejor joven sino aspirar al Giro Rosa?

R: Claro que sí, ahora es luchar por seguir escalando posiciones, por estar dentro de las mejores corredoras del mundo y seguir trabajando y luchando para hacer esto posible.

P: Es oriunda de la Ceja y paisa 'de pura cepa'. ¿Qué extraña de Colombia?

R: A parte de mi familia extraño la comida. La verdad me hace falta bastante la gastronomía de Colombia, la arepita con queso en el desayuno es fundamental -se ríe- pero bueno, ahora solo queda llegar a casa y disfrutar estos meses.

P: Es fin de año, se acerca Navidad. ¿Disfrutará las fiestas en España?

R: No, mañana viajo para Colombia a terminar el año con la familia y en enero también estaré con ellos para terminar de disfrutar en casa. EFE