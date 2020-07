Paula Patton: Cuando trabajas con niños en el cine intentas crear una familia

David Vilafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Ni el coronavirus ni la pervivencia del racismo en Estados Unidos pueden con el optimismo de Paula Patton, que al estrenar la cinta infantil 'Four Kids and It' explicó a Efe que cuando trabaja con niños en un rodaje intenta darles la bienvenida en un ambiente familiar y cercano.

'Quieres crear una familia con esos niños porque, aunque estén trabajando, son todavía niños y quieres que estén en un entorno divertido y alegre', dijo la actriz.

'Yo soy madre y, por supuesto, la madre que hay en mí vino al set. Y eso fue muy agradable. Nunca había hecho una película como esta: llenó mi corazón de una manera nueva. Y quiero de verdad a estos niños como si fueran mis hijos, así que intentas que sea divertido entre las tomas, si tienes una escena seria tratas que sea divertida para ellos... Y así es una experiencia alegre', añadió.

Conocida por cintas como 'Deja Vu' (2006), 'Precious' (2009) y, sobre todo, 'Mission: Impossible - Ghost Protocol' (2011), Patton (Los Ángeles, EE.UU., 1975) da un curioso giro en su carrera con 'Four Kids and It', película destinada al público familiar que está disponible en internet bajo demanda desde el martes.

Dirigida por Andy De Emmony y con Russell Brand y Matthew Goode redondeando la parte adulta del elenco, esta comedia fantástica cuenta la historia de Alice (Patton) y David (Goode), dos padres solteros que están empezando una relación y que deciden unir a sus respectivos hijos en unas vacaciones familiares.

Los pequeños no parecen nada convencidos con esta nueva situación, pero de repente descubren en la playa a una misteriosa criatura (con la voz de Michael Caine en la versión original) que puede conceder deseos por un máximo de 24 horas.

CAMBIO DE REGISTRO

'Fue algo muy refrescante para mí y vino en un momento en el que realmente lo necesitaba', apuntó sonriente.

Patton se había sumergido recientemente en intensos thrillers como la serie 'Somewhere Between' (2017) o la película televisiva 'Sacrifice' (2019), por lo que asomarse a una historia entrañable tuvo un significado especial para ella

'Solo tener algo que ver con mi hijo fue muy dulce (...). Y creo que hay algo muy inocente y reconfortante en esta película que necesitaba en mi vida', opinó.

'Me encantó esta idea de tener dos padres solteros cada uno con dos hijos porque yo vengo exactamente del mismo sitio (su exmarido es el cantante Robin Thicke). Creo que en la película los personajes tenían una visión idealista de cómo iría y estoy seguro de que puedes imaginar que no va como estaba planeado...', bromeó.

Más allá de las aventuras y chistes de 'Four Kids and It', Patton consideró que los pequeños pueden aprender algunas lecciones con esta cinta.

'Pienso que a veces nuestra idea de lo que es una familia quizá no sea lo que es mejor para ti', indicó.

'Ves a estos niños peleándose con el hecho de que sus padres se están divorciando o se han divorciado, y no quieren a una nueva persona en sus vidas. ¿Cómo cambias tu perspectiva y permites una nueva realidad para poder tener felicidad en tu vida?', agregó.

REIVINDICACIÓN INESPERADA

'Four Kids and It' se rodó mucho tiempo antes de que las manifestaciones de Black Lives Matter por la muerte de George Floyd sacudieran Estados Unidos y gran parte del mundo en contra del racismo.

Pero, dentro de su tono infantil y sencillo, la película encierra una reivindicación por la diversidad al juntar a una familia afroamericana estadounidense (la del personaje de Patton) con una británica blanca (la del rol de Goode).

'Qué apropiado en este momento es ver a estas dos familias unirse, compartiendo amor y fundiendo sus familias (...). Creo que nos da algo de esperanza en estos tiempos', argumentó.

Hija de una mujer blanca y un hombre negro, Patton ha subrayado en las redes sociales y en la calle su apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter con esperanza en que todas estas protestas generen un cambio trascendental.

'Nunca había visto tanta gente saliendo de forma tan apasionada, de tantas etnias diferentes (...). Recibo todos los días el periódico The New York Times en mi casa y nunca había visto tantas caras e historias negras. Para ser honesta contigo, no creía que esto fuera a suceder mientras viviera', explicó.

'Queda camino por recorrer. Hay mucho dolor que necesita curarse (...), pero siento que al final todos somos uno. Todos estamos conectados, todos somos parte de la raza humana. Y por eso hay gente que quiere que estemos separados y segregados, porque cuando puedes hacer eso entonces puedes odiar a otro (...). Veo esto como un movimiento hacia el amor. Y tenemos que superar el dolor, pero al otro lado hay algo realmente hermoso', cerró. EFE

dvp/arm

(foto) (vídeo premium)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.