Paulo Fonseca avisa al Sevilla: 'Roma está en buen momento, vamos sin miedo'

Carlos García

Redacción Deportes, 10 mar (EFE).- El técnico portugués del Roma, Paulo Fonseca, aseguró este martes en una entrevista con la Agencia EFE que la escuadra italiana 'está en un buen momento' y que jugarán contra el Sevilla 'sin miedo, pero con respeto'.

Este jueves se disputa el partido de ida de octavos de la Liga Europa entre Sevilla y Roma, y Paulo Fonseca, en su primera entrevista con un medio internacional desde que llegó a Roma, explica que saldrán a jugar fiel a su estilo de posesión de balón y con un centro del campo muy ofensivo.

'Admiro mucho a Lopetegui, fue mi sucesor en el Oporto y el que nos vea el jueves se va a encontrar dos equipos muy ofensivos que intentarán dominar el juego', señaló.

De la plantilla del Roma destaca la buena adaptación de los dos jóvenes españoles llegados en enero, Carles Pérez y Gonzalo Villar, el internacional italiano de 23 años Mancini, la buena forma del portero Pau López o la experiencia de Smailling y el capitán serbio Kolarov.

A juicio de Fonseca, la UEFA debe involucrarse para que se tomen decisiones en conjunto para todas las ligas europeas en relación con el coronavirus.

Pregunta: ¿Cómo será el equipo que se encontrará el Sevilla el próximo jueves?

Respuesta: (sonríe) No puedo desvelar los secretos. Va a haber dos equipos con ideas de juego muy ofensivas. Conozco muy bien a Lopetegui, me sucedió en el Oporto y es una persona y un entrenador que admiro mucho. Son dos equipos que quieren dominar el balón, el juego y crear situaciones ofensivas. El Sevilla tiene buenos resultados y Roma está en un buen momento y motivada. No tenemos miedo, vamos sin miedo, aunque tenemos mucho respeto por el Sevilla, que es un equipo fortísimo.

P: En el Roma, el juego empieza desde el español Pau López.

R: Es un gran portero. Para el que le guste jugar como a mí (saliendo con el balón controlado), es uno de los mejores porteros del mundo con los pies, no hay casi ninguno que lo haga como él. Es un portero muy tranquilo, con mucha confianza y que da mucha estabilidad al equipo. Es uno de los mejores porteros de Europa y está en un buen momento.

P: Carles Pérez -cedido por el Barça- y Gonzalo Villar -procedente del Elche- las dos incorporaciones de enero.

R: Gonzalo Villar (Mucia, 1998) es un joven que nosotros descubrimos en el Elche. Es un futbolista fuerte, con coraje, internacional con España (sub-21) y va a ser una gran sorpresa en pocos años. Y Carles Pérez se está adaptando bien, porque el fútbol de Italia es mucho más táctico. Es un joven de gran calidad en el que confiamos mucho y, si sigue así, trabajando así, será un gran jugador.

P: ¿Como se lleva entrenar al hijo de Patrick Kluivert?

R: Es muy fácil (sonríe). Es como otro jugador cualquiera. Para mí, Justin Kluivert es un jugador normal, de equipo, un joven con un gran talento.

P: Quintos en la Liga, a 3 puntos del cuarto, el Atalanta, que es el primer puesto para clasificarse para la Liga de Campeones. ¿Qué significa?.

R: No es fácil. El Atalanta es un equipo muy fuerte en estos momentos. Pero, sinceramente, confío en que es posible, aún falta mucho campeonato. Aquí, en Italia, el último puede ganar al primero y si estamos bien hasta final de campeonato lo podemos lograr.

P: ¿Ha coincidido en Italia con Cristiano Ronaldo?

R: Ya jugué contra él, hablé con él. No puedo decir de él mucho más de lo que ya se ha dicho. Es un grandísimo jugador, un grandísimo profesional. Si quisieras, al contrario de lo que algunos piensan, es una persona muy simpática, afable y abierta. Un excelente profesional, aunque nunca trabajé con él. Y aquí en Italia no es fácil marcar goles.

P: Dígame sus sueños como entrenador, sus preferencias y un favorito para la Liga de Campeones.

R: Siempre soñé con entrenar en Italia, España o Inglaterra, que son, para mí, las tres mejores ligas del mundo. El equipo que me gusta, porque soy gran seguidor de Guardiola, es el Manchester City.

P: Pero también admira a Jorge Jesús, que le entrenó cuando jugaba en el Estrela Amadora luso, donde se retiró, ¿cierto?.

R: En aquellos años (2001-2002) Jorge Jesús ya era un entrenador muy diferente, con gran rigor táctico. Sigo teniendo buena relación con él.

P: El gran salto en su carrera fue ¿cuando entrenó al Paços de Ferreira en 2011-2012, con el que fue tercero en Liga y logró jugar en Europa para fichar un año más tarde por el Oporto?.

R. El Paços de Ferreira es un gran club, muy acogedor, como una gran familia y es un equipo que da oportunidad a entrenadores jóvenes.

Y en el Oporto (2012-2013) entrené a jugadores como Jackson Martínes o Danilo. También entrené, casualmente al brasileño Fernando, un jugador que ahora está en el Sevilla y que en el Oporto siempre era titular conmigo, aunque ahora está lesionado, lamentó el técnico.

P: El coronavirus ya es un serio problema para el fútbol italiano, ¿lo será para todo el fútbol europeo?

R: Hay una cosa que es más importante que el fútbol, que es la salud de las personas. Pienso que estos días se tomarán decisiones muy importantes y no deben ser tomadas solo por las respectivas ligas, deben ser tomadas en conjunto con la UEFA. No podemos tener la Liga de Italia parada y después disputar un Valencia Atalanta, por ejemplo. Que se involucre la UEFA será muy importante para todos los campeonatos. EFE

