Paulo Sousa: 'Tengo confianza en que podemos hacer daño a España'

Sevilla, 18 jun (EFE).- Paulo Sousa, el seleccionador de Polonia, reivindicó este viernes la capacidad y la confianza de su equipo para 'hacer daño' a la selección española en el duelo de la segunda jornada del grupo E de la Eurocopa 2020 de este sábado, en el que enfocó sobre todo a su defensa y 'a no conceder goles'.

'Soy una persona positiva. En los momentos más difíciles suceden las transformaciones más importantes. Tenemos que rebasar nuestros límites y tener convicción. He sentido dentro del grupo que la tenemos. Ojalá esa determinación y esa convicción se vea en todo lo que hacemos para lograr la victoria', expresó en la rueda de prensa telemática desde el estadio de La Cartuja de Sevilla, el escenario del duelo, que no tiene 'un césped del mejor nivel, pero se puede jugar un buen fútbol' sobre este terreno de juego, según explicó.

Ahí se juega sus opciones contra España. 'Es uno de los favoritos. En los últimos diez años ha ganado dos Eurocopas y un Mundial por la calidad que tiene. Y sigue teniéndola. En los últimos años quizá ha tenido algunos problemas de goles y ojalá vuelve a ocurrir mañana. España tiene calidad para ser la campeona', analizó.

'Tengo confianza en que podemos hacerle daño a España, con buenas circulaciones, atacando zonas específicas, creándole dificultades, sobre todo porque España no está acostumbrada a defender más que unos cuantos segundos sin el balón. Ojalá podamos tener el balón y ser verticales para hacerle daño a la selección española', afirmó.

No va a hacer 'tantos' cambios como se puede presuponer el técnico en su alineación respecto a la derrota de la primera jornada contra Eslovaquia. Sí habrá variaciones tácticas y 'estratégicas'. 'Tenemos un rival completamente diferente a Eslovaquia. No nos dará el nivel de posesión de balón que tuvimos en el último partido. Tenemos que saber defender, no sólo con una línea baja sino también con una línea alta, y cómo hacerles daño en las transiciones'.

'También tenemos que manejar el balón, porque la selección española no está acostumbrada a rivales que quieran tener el balón y crearle ocasiones. Tenemos que hacerlo', añadió el seleccionador, que insistió: 'Tenemos que hacer goles. España es un equipo con muchísima calidad y muchísima capacidad para controlar el rival a través de la posesión, presiona mucho y a nivel técnico son muy buenos, así que tendremos que saber cómo podemos hacerle daño'.

'Siempre trabajamos para ganar, incluso en un partido tan difícil', apuntó Paulo Sousa, que remarcó: 'Marcamos en cada partido. Necesitamos no recibir goles. Cuanto más agresivos seamos, más posibilidades tenemos de ganar'.

Y defendió la actuación de Robert Lewandowski frente a Eslovaquia: 'Hizo muchas cosas. Desde el minuto 62, cuando nos quedamos con diez, trabajó mucho más de lo normal, tuvo una ocasión clara con un cabezazo que casi entró, trabajó sin balón creando espacios... No es lo que puede hacer con el balón, sino lo que puede hacer sin el balón. Se sacrificó mucho'. EFE