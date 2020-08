Peacock arrebata a HBO Max los derechos de 'streaming' de Harry Potter

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- La recién estrenada plataforma Peacock se anotó este miércoles un importante tanto en las llamadas 'guerras del 'streaming'' al anunciar que a partir de octubre tendrá en su catálogo las ocho películas de Harry Potter, que hasta ahora se podían ver en Estados Unidos a través de HBO Max.

Las 'guerras del 'streaming'' es como se conoce a la feroz competencia que existe en la actualidad en el mercado de las plataformas digitales y la televisión en línea, una lucha especialmente dura en EE.UU. y en donde Netflix, el claro dominador hasta ahora, ha visto que a su lado han aparecido en los últimos años otras propuestas de mucho nivel como Disney+, Apple TV+, Amazon, HBO Max o Peacock.

El grupo NBCUniversal es quien está detrás de Peacock, que comenzó a funcionar el pasado 15 de julio.

El paso de HBO Max a Peacock de las cintas de Harry Potter era un movimiento esperado en la industria tras el acuerdo al que llegaron en 2016 NBCUniversal y el estudio Warner Bros. por el que la primera se quedó con los derechos de televisión y digitales de esa saga de 2018 a 2025.

'Personas de todas las edades aman la saga de Harry Potter y esto representa el calibre de entretenimiento de calidad que los clientes pueden esperar encontrar en Peacock', aseguró hoy en un comunicado Frances Manfredi, que es la presidenta de compras y estrategia en esta nueva plataforma.

'Hemos construido una colección de primera categoría de películas y series icónicas, y continuaremos expandiendo nuestro catálogo con valiosos títulos de NBCUniversal y más allá que sorprenderán y encantarán a los clientes de Peacock una y otra vez', añadió.

De 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone' (2001) a 'Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2' (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling que protagonizó Daniel Radcliffe forman una de las sagas más exitosas de la historia del cine.

Las aventuras del joven mago formaban parte en EE.UU. del catálogo de HBO Max, la gran apuesta de WarnerMedia para el 'streaming' y que empezó sus operaciones en mayo.

