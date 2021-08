Pedersen confiesa que estuvo al borde de la depresión

Tokio, 5 ago (EFE).- La densa Emily Kristine Pedersen, segunda en el torneo olímpico femenino de Tokio 2020, confesó este jueves que pasó por un período de ansiedad y que estuvo al borde de la depresión. lo que le hizo hacer una pausa en 2020.

'Estaba luchando con la diferencia entre la Emily golfista y la Emily persona. Tenía un psicólogo deportivo -todavía lo tengo- y de hecho me recomendó que fuera a ver a un psicólogo clínico. Así que lo hice, y después de un largo tiempo juntos me dijo que estaba teniendo ansiedad y como el comienzo de la depresión', reveló tras la segunda ronda.

'No sólo era buena en el golf; tenía que aprender eso para ganar esa confianza interior. En cierto modo me alegro de haber pasado por ese periodo tan duro porque me hizo aprender sobre mí misma', agregó.

Sobre estar empatada en la segunda plaza, además de con la india Aditi Ashok, con su compatriota Nanna Koerstz Madsen, dijo: 'Es una locura que las dos danesas estemos arriba. Por supuesto sigo intentando ganar a todo el mundo, pero es bueno ver que Nanna también está ahí arriba. Es muy bueno para el golf danés'.

'Creo que (el golf) es el cuarto deporte más importante en Dinamarca. Estamos produciendo muchos jugadores buenos y con talento, si pensamos en lo pequeños que somos y en cuántos están en el Tour y ganan. El golf danés está creciendo y eso es muy bueno', añadió.

Sobre su relación con Koerstz Madsen, comentó: 'Jugamos juntas al golf junior. De hecho, somos del mismo club. Nuestros padres viven a 500 metros el uno del otro. Nos hemos criado juntos y nos hemos seguido el uno al otro todo el tiempo'.

'Siempre nos hemos presionado mutuamente. Yo tenía 10 años y Nanna 12 cuando empezamos y siempre nos hemos presionado mutuamente. Creo que esa es una de las razones por las que ambas somos tan buenas', afirmó. EFE

