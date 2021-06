Pedrero: 'Prefiero ser gregario que líder'

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Antonio Pedrero (Movistar Team), que este domingo logró la primera victoria de su carrera en una prueba por etapas al imponerse en la Ruta de Occitania (Francia), afirmó que afrontó la prueba 'para ayudar' y que prefiere 'ser gregario que líder'.

'Ha sido una carrera bonita, con etapas duras, de las que me van bien. Pero yo inicialmente venía aquí para ayudar. Siempre lo hago. Prefiero ser gregario que líder. No tengo problemas en trabajar para otros, pero estos días me ha tocado defender el maillot y tener un equipo así apoyándome ha sido muy bonito', dijo Pedrero en declaraciones que difunde el Movistar.

'No ha sido una carrera con grandes líderes, pero sí había equipos potentes y no ha sido tan diferente a otros años', agregó.

Al referirse a la etapa final, Pedrero dijo: 'El objetivo principal era controlar bien, no dejar irse mucha gente en las escapadas y vigilar bien quién entraba. A partir de ahí, era mantener una diferencia para no tener problemas con la general'.

'La verdad es que en los últimos 100 metros, con lo que he sufrido, pensaba incluso que podía perder el maillot, y cuando he cruzado la meta no sabía bien cuál era la diferencia con la gente de delante. He tenido ciertas dudas, pero cuando Higinio (Fernández, auxiliar) me ha dicho que eran solo 20 segundos, ya he podido respirar', afirma. EFE