Pedrero vence en la subida al col de Menté

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El español Antonio Pedrero (Movistar) se impuso en solitario en la tercera etapa de la Ruta a Occitania, con salida en Pierrefitte-Nestalas y llegada, tras 191,8 kilómetros, en el col de Menté y tras superar otros cuatro puertos, entre ellos el mítico Tourmalet.

Pedrero fue el más fuerte en la subida final, de 12,6 kilómetros e hizo inútiles los esfuerzos de sus perseguidores, casi todos también ciclistas españoles.

El corredor del Movistar superó en 40 segundos a Jesús Herrada (Cofidis), en 43 a óscar Rodríguez (Astana) y en 46 a Cristian Rodríguez (Total Direct Energie).

Por lo tanto, la distancia de Pedrero en la general es de 44 sobre Herrada, 49 sobre Óscar Rodríguez y 56 respecto al italiano Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

'Había sido un Giro muy exigente y la verdad es que durante el día he ido un poco 'a ratos': a veces bien y otras, no tanto. Pero de cara al final aguantábamos (Gregor) Muehlberger y yo, le he pedido que pusiera un poco de ritmo, he atacado... y hasta meta', explicó el español.

Este domingo se disputará la cuarta y última etapa entre Lavelanet-Pays d'Olmes y la subida al castillo de Peyrepertuse, una subida de primera categoría de 4,4 kilómetros con porcentajes medios de pendiente del 8,5 por ciento, y un total de 151,2 kilómetros. EFE