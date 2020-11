Pedri: “Escucho y aprendo de Messi”

Óscar Maya Belchí

Redacción deportes, 12 nov (EFE).- Pedro González ‘Pedri’ (Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, 2002) tiene 17 años y ya es una de las fortalezas de la selección española sub-21 de Luis de la Fuente. Es puro ‘ADN Barça’. Es la gran sensación del nuevo FC Barcelona de Ronald Koeman. En una amplia conversación con la Agencia EFE, Pedri ensalza el papel de la capitanía de Leo Messi, confiesa que sigue siendo fan número 1 de la UD Las Palmas y reconoce que su gran desafío es ser él mismo y hacer su propia carrera.

Pregunta: ¿Cómo vive estos primeros meses alejado de casa y atrayendo todos los focos?

Respuesta: De momento lo vivo muy bien. Es una sensación muy bonita. Aunque estés alejado de la gente que te rodea y que te quiere, estoy haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol, y se lleva bien.

P: Con solo 17 años ya está asentado en la sub-21. ¿Qué tal se siente dentro del grupo?

R: Estoy muy contento de poder tener el premio de estar aquí y disfrutar de los compañeros que tengo, que son unas magníficas personas, y contento de poder aportar a la selección todo lo que pueda.

P: Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, destacó en la última rueda de prensa su madurez y le dedicó bonitas palabras. ¿Cómo es su relación con él? ¿Qué le pide?

R: Desde el primer día me acogió muy bien, me dijo que fuera yo, que lo hiciera como lo estoy haciendo con mi club y que tuviera naturalidad. Esta confianza te ayuda cuando eres un jugador nuevo.

P: En la misma rueda de prensa, de la Fuente no quiso compararle con nadie. Pero me ha llegado que su padre le ve parecido con Laudrup. ¿Lo ve usted también?

R: Que te comparen con jugadores así es un orgullo, pero tengo que ser Pedri, hacer mi propia carrera. Claro que me he fijado en Iniesta o Laudrup. Te puedes fijar en ellos para aprender, pero tienes que ser tú y hacer tu carrera.

P: Su nombre está sonando ya incluso para la absoluta. ¿Se le pasa por la cabeza?

R: Primero tengo que estar contento de estar aquí, que ya es un premio. Ojalá tenga la oportunidad algún día de estar en la absoluta, que es un sueño que tiene todo niño.

P: Estuvo en la Agencia EFE en febrero cuando jugaba en la UD Las Palmas, pero su fichaje por el FC Barcelona ya era público. Dijo que tenía ‘ADN Barça’ y estaba confiado en hacerlo bien, ¿pero esperaba este nivel de protagonismo y futbolístico?

R: Cuando vine era un jugador que venía de jugar una temporada en Segunda, en Las Palmas. No tenía mucha experiencia como otros jugadores y venía a hacerlo lo mejor posible, a intentar quedarme con trabajo y esfuerzo. Lo que estoy consiguiendo es un orgullo y lo que tengo que hacer es seguir trabajando para conseguir los máximos minutos.

P: Después de su partido contra el Juventus se hizo viral un vídeo suyo con sus ‘highlights’. ¿Lo llegó a ver o se evade de todo eso?

R: Sí lo veo, pero no eso en concreto. Siempre veo el partido repetido para ver en lo que fallo, sobre todo. Me quedo más con lo que fallo que con lo que acierto. Creo que lo mejor para mejorar día a día es eso.

P: Uno de los puntos a mejorar que nos comentó en febrero es el mirar más a puerta. Lleva dos goles esta temporada. ¿Lo sigue teniendo en mente?

R: Sí, es algo que tengo que mejorar. Cada vez que puedo me quedo chutando en el entrenamiento; es algo que tengo que mejorar. También el aspecto físico, que estoy en ello. Todo esto será mejor para el futuro.

P: Koeman dijo recientemente que el futbolista que más le ha sorprendido en estos meses ha sido usted. ¿Cómo recibe estas palabras?

R: Desde el primer día me dijo que tenía que currármelo porque era muy difícil estar en el Barça y yo creo que he trabajado muy bien, le he demostrado que puedo estar aquí y me ha dado confianza poniéndome en partidos importantes. Le tengo que estar agradecido y seguir trabajando para poder tener minutos.

P: Uno de los partidos en los que le dio confianza fue en el clásico. ¿Cómo es jugar su primer FC Barcelona-Real Madrid?

R: Me puse muy contento, sobre todo con muchas ganas de jugarlo, es un sueño que tiene todo niño desde que lo ves de chiquitito por la tele. Yo tuve la suerte de poder cumplir eso y estoy muy agradecido a Koeman y a mis compañeros por hacerlo tan fácil.

P: Uno de esos compañeros ahora lo está pasando mal, como es Ansu Fati. ¿Cómo le ha visto después de confirmarse su lesión en la rodilla?

R: Cuando pasa una lesión así se está triste y quiero mandarle desde aquí mucho apoyo porque pronto estará de vuelta. Tiene mucho tiempo y se va a recuperar pronto para estar al mismo nivel que estaba, que es muy bueno.

P: Siempre ha dicho que su ídolo es Andrés Iniesta. Pero en su visita a EFE dijo que le iba “a dar algo en el vestuario” al ver a Leo Messi. ¿Cómo fueron esos primeros momentos con Messi?

R: Como yo creo que le pasaría a todo el mundo, un poco cortado de verlo en persona. Pero cuando pasan los días es una persona normal, como un amigo dentro del vestuario. Se lleva muy bien poder disputar partidos y en los entrenos aprendiendo del mejor jugador del mundo.

P: ¿Cómo está siendo su relación con Messi?

R: De momento muy buena. Siempre te da consejos dentro del campo, que es lo que yo creo que tiene que hacer un capitán y como creo que es él, que sabe mucho de lo que habla por todo lo que ha ganado y ha hecho por el fútbol. Que Messi te dé consejos es un orgullo e intento escucharle siempre y aprender de él, que me va a venir muy bien.

P: Se le dibuja una sonrisa cuando habla de Messi. ¿Le pidió ya una camiseta para tenerla de recuerdo en casa?

R: No, todavía no, pero quiero pedírsela en un futuro porque creo que es un recuerdo que quiere tener toda persona en este mundo.

P: Volviendo a su tierra, ¿sigue los partidos de la UD Las Palmas?

R: Sí, siempre que puedo veo los partidos por televisión y los apoyo porque gracias a Las Palmas estoy aquí. Me dieron mucha confianza y pude disputar la Segunda División, una Liga que es muy difícil y le tengo que estar agradecido.

P: La cantera canaria siempre ha sido importante en el panorama futbolístico, pero su irrupción vuelve a situarla en el mapa. ¿Es consciente de todo lo que genera en su tierra?

R: Sí, que le den importancia a la cantera es lo mejor porque hay muchos futbolistas que están ahí y a veces se pierden porque pasa tiempo y no se les da la confianza que necesitan. Es una buena noticia, la cantera tiene mucho nivel.

P: Cada tres días rompe un récord. Vive una progresión meteórica. ¿Qué objetivos se pone para final de temporada?

R: Creo que de ponerme objetivos, nada. Tengo que seguir disfrutando de lo que hago y seguir mejorando. No me pondría ningún objetivo, solo seguir disputando los máximos minutos disponibles y aportar al equipo todo lo que pueda. EFE

1011880