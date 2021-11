Pedri: 'Para ganar el Balón de Oro me queda mucho trabajo'

París, 29 nov (EFE).- Pedri, que a sus 19 años ganó este lunes el trofeo Kopa, el Balón de Oro al mejor joven, hizo muestra de su humildad y aseguró que, aunque sueña con ganar el Balón de Oro absoluto, considera que le queda mucho trabajo por delante.

'Ganar un Balón de Oro es lo que todo futbolista tiene como objetivo, a nivel individual es el mejor. Ojalá que pueda tener la oportunidad de ganarlo algún día, pero sé que queda y lejos y tengo que trabajar muchísimo para poder ganarlo', señaló el futbolista de 19 años.

Pedri aseguró que es su familia quien le ayuda a mantener la humildad: 'Están pendientes de mi para que tenga los pies en el suelo'.

El canario se acordó de sus paisanos de La Palma, a quienes dedicó el premio porque, dijo, 'toda ayuda viene bien'.

El jugador negó que la lesión que atraviesa ahora se deba a la sobrecarga de partidos de la pasada temporada: 'Yo siempre quiero jugar, es lo que más me gusta, estoy feliz en el campo. No sé cuando voy a poder volver, tengo que recuperarme bien y el tiempo decidirá cuando esté listo'.

'Mi año ha sido espectacular, todo lo que podía haber vivido lo he vivido, estoy muy contengo, he vivido experiencias muy buenas, he mejorado mucho como persona y como futbolista. Estoy agradecido por las cosas que me están tocando vivir', señaló.

'No siento vértigo, ganar estos premios es un orgullo y más que miedo te dan ganas de disfrutar más, trabajar más y ayudar al equipo en lo que se pueda', agregó.

'Tengo muchas ganas de entrar en el campo con Xavi como entrenador, tiene ideas muy claras. Creo que la clave de que me haya consolidado han sido los capitanes y que desde pequeño veía al Barça, era culé de toda la vida, me ayuda a saber cómo es el club', dijo.

También tuvo palabras para Leo Messi: 'Me ha ayudado mucho en el año que lo he tenido, he disfrutado mucho su compañía y agradezco su compañía y lo que me ha ayudado dentro y fuera del campo'.

Sobre su salida dijo: 'Es un jugador que determina mucha, para mi el mejor del mundo, pero en lo personal tengo que intentar superarme día a día y ser lo mejor posible'.

Pedri alabó la llegada de jóvenes talentos al Barcelona. 'El Barça está haciendo las cosas bien, con gente muy joven, con mucho futuro, ayuda a que trabaje la cantera, salen buenos futbolista, y lo estamos viendo. Es un orgullo que haya gente joven en el campo que da vida al equipo'.

'Al Barça le espera un futuro grande, los jóvenes trabajamos para eso, para que su futuro sea lo mejor posible, me alegra ver a gente como Gavi, como Nico, la gente joven aporta vida, tienen mucho talento y si están ahí es porque lo merecen', agregó. EFE

lmpg/jl